Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við Lovísa Arnardóttir skrifar 25. september 2026 11:17 Fundurinn fer fram í Öskju. Vísir/Vilhelm Umræðuefni fyrsta fundar haustmisseris fundaraðarinnar Heilsunnar okkar er Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við. Fundurinn fer fram í Öskju en er einnig í streymi að neðan. Fyrsti fundur fer fram í Öskju í Vatnsmýri í dag, föstudaginn 25. september kl. 11:30 til 13:00. Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Fundirnir eru mánaðarlegir og eru öllum opnir. Þeir eru á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar. Dagskrá fundarins: Tómas Kristjánsson, lektor við Sálfræðideild Háskóla Íslands – Frá sjálfsvígshugsunum til forvarna: Hvað vitum við og hvað vantar okkur að vita? Patrekur Örn Gestsson, rannsóknarmaður hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum – Tengsl áfalla í æsku við sjálfsvígshegðun kvenna Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnisstjóri embættis landlæknis – Tölfræði og aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi Steinn Thoroddsen Halldórsson geðlæknir og yfirlæknir á geðgjörgæsludeild Landspítala – Mat á sjálfsvígshættu og algeng nálgun eftir sjálfsvígstilraunir Anna Guðný Hermannsdóttir, verkefnastjóri Hjálp48 hjá Sorgarmiðstöðinni – Stuðningur við aðstandendur eftir sjálfsvíg Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Heilbrigðismál Háskólar Geðheilbrigði Tengdar fréttir Bein útsending: Ópíóíðar og verkjalyf á Íslandi Lokafundur vormisseris í fundaröðinni Heilsan okkar fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, í dag, föstudaginn 29. maí, klukkan 11:30 til 13:00. Að þessu sinni er umfjöllunarefnið: Ópíóíðar og verkjalyfjameðferðir í íslensku samfélagi. 29. maí 2026 11:00 Bein útsending: Árangur í krabbameinsmeðferð – hvað getum við bætt? „Árangur í krabbameinsmeðferð – hvað getum við bætt?“ er yfirskrift fundar í fundaröðinni Heilsunnar okkar sem hefst klukkan 11:30 í dag. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi. 27. mars 2026 11:01 Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Sjá meira