Innlent

Bein út­sending: Sjálfs­víg á Ís­landi – staðan, for­varnir og leiðin fram á við

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fundurinn fer fram í Öskju.
Fundurinn fer fram í Öskju. Vísir/Vilhelm

Umræðuefni fyrsta fundar haustmisseris fundaraðarinnar Heilsunnar okkar er Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við. Fundurinn fer fram í Öskju en er einnig í streymi að neðan.

Fyrsti fundur fer fram í Öskju í Vatnsmýri í dag, föstudaginn 25. september kl. 11:30 til 13:00. Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Fundirnir eru mánaðarlegir og eru öllum opnir. Þeir eru á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar.

Dagskrá fundarins:

  • Tómas Kristjánsson, lektor við Sálfræðideild Háskóla Íslands – Frá sjálfsvígshugsunum til forvarna: Hvað vitum við og hvað vantar okkur að vita?
  • Patrekur Örn Gestsson, rannsóknarmaður hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum – Tengsl áfalla í æsku við sjálfsvígshegðun kvenna
  • Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnisstjóri embættis landlæknis – Tölfræði og aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi
  • Steinn Thoroddsen Halldórsson geðlæknir og yfirlæknir á geðgjörgæsludeild Landspítala – Mat á sjálfsvígshættu og algeng nálgun eftir sjálfsvígstilraunir
  • Anna Guðný Hermannsdóttir, verkefnastjóri Hjálp48 hjá Sorgarmiðstöðinni – Stuðningur við aðstandendur eftir sjálfsvíg

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Heilbrigðismál Háskólar Geðheilbrigði

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