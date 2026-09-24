Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst í kvöld, fimmtudaginn 24. september, með sýningu opnunarmyndarinnar The Last First: Winter K2 í Háskólabíói. Uppselt er í bæði sal 1 og sal 2, enda hefur myndin vakið gríðarlegan áhuga.
Logi Már Einarsson, ráðherra menningarmála, setur hátíðina, sem er sú 23. í röðinni, í kvöld, og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur og tónlistarkona, flytur hina árlegu hátíðargusu. Tveir af heiðursgestum RIFF 2026, leikstjórinn David Leitch og framleiðandinn Kelly McCormick, verða einnig viðstödd í kvöld.
The Last First: Winter K2 fjallar um tilraun íslenska fjallgöngumannsins Johns Snorra Sigurjónssonar til að verða fyrstur manna til að ná tindi K2 að vetri til. Myndin varpar ljósi á einstakan leiðangur hans, óbilandi staðfestu og þær gríðarlegu áskoranir sem fylgja því að takast á við eitt hættulegasta fjall heims við erfiðustu mögulegu aðstæður. Fjölskylda Johns Snorra og vinir verða viðstödd sýninguna í Háskólabíó í kvöld.
Glænýjum 4K-skjávarpa hefur verið komið upp í Háskólabíó, sem tryggir að sögn skipuleggjenda framúrskarandi skerpu og myndgæði í hæsta gæðaflokki. Kvikmyndin og stórbrotið landslag K2 fá þannig að njóta sín til fulls á hvíta tjaldinu.
„Það hefur verið leiðarljós RIFF frá upphafi að sýna áhugaverðar og framsæknar kvikmyndir í hæsta gæðaflokki. Að sýna þær í allra bestu mögulegu myndgæðum er draumur sem rætist í kvöld. Ég hlakka ósegjanlega til að sjá hið magnaða sjónarspil sem opnunarmyndin er í þessum myndgæðum og gestir kvikmyndahátíðar eiga sannarlega von á góðu,“ segir Hrönn Marínósdóttir stjórnandi RIFF.