Maður var handtekinn í gær eða nótt í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en ekkert fleira kemur fram um málavexti.
Tilkynnt var um líkamsárás við verslun og þjófnað og eignaspjöll í herbergi. Nokkrir ökumenn voru kærðir ýmist fyrir að aka sviptir ökurétti, að nota farsíma við akstur og fyrir að virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Einn var handtekinn fyrir að keyra á 101 kílómetra hraða á götu þar sem hámarkshraði var sextíu en sá var einnig í símanum við akstur.
Einn var handtekinn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og vopnaburð á almannafæri. Þá var maður handtekinn fyrir ólöglega sölu áfengis.