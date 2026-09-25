Innlent

Hand­tekinn fyrir líkams­árás, rán, í­kveikju og þjófnað

Bjarki Sigurðsson skrifar
Maðurinn er grunaður um íkveikju, rán, þjófnað og líkamsárás. Mynd tengist frétt ekki beint.
Maðurinn er grunaður um íkveikju, rán, þjófnað og líkamsárás. Mynd tengist frétt ekki beint. Getty

Maður var handtekinn í gær eða nótt í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en ekkert fleira kemur fram um málavexti.

Tilkynnt var um líkamsárás við verslun og þjófnað og eignaspjöll í herbergi. Nokkrir ökumenn voru kærðir ýmist fyrir að aka sviptir ökurétti, að nota farsíma við akstur og fyrir að virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Einn var handtekinn fyrir að keyra á 101 kílómetra hraða á götu þar sem hámarkshraði var sextíu en sá var einnig í símanum við akstur.

Einn var handtekinn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og vopnaburð á almannafæri. Þá var maður handtekinn fyrir ólöglega sölu áfengis. 

Lögreglumál

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