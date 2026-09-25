Innlent

Fundu um­fangs­mikla kannabisrækt í Bolungar­vík

Samúel Karl Ólason skrifar
Kannabisplönturnar eru sagðar hafa virst komnar í fulla stærð.
Kannabisplönturnar eru sagðar hafa virst komnar í fulla stærð. Vísir/Anton

Lögreglan á Vestfjörðum segir að hald hafi verið lagt á tugi kannabisplantna sem fundust við húsleit í Bolungarvík á miðvikudaginn. Húsráðandi var handtekinn en talið er að ræktunin hafi átt að fara í dreifingu og sölu.

Einnig var hald lagt á búnað sem tilheyrði ræktuninni.

Húsleitin mun hafa verið framkvæmd vegna gruns um að verið væri að rækta kannabisplöntur í húsinu. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að þetta sé þriðja kannabisræktunin á Vestfjörðum sem hafi fundist í umdæminu á þessu ári.

Þar segir einnig að maðurinn sem var handtekinn hafi verið yfirheyrður og síðan sleppt úr haldi. Málið teljist upplýst.

Bolungarvík Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið