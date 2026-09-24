Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til aðstoðar við verslun Hagkaupa á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi í dag. Maður mun hafa mundað hníf í versluninni og lögregla beitti rafbyssu til að yfirbuga hann.
Ríkisútvarpið hefur eftir sínum heimildum að maður á fimmtugsaldri hafi verið með hníf í versluninni. Hann hafi ekki hlýtt skipunum um að leggja hnífinn frá sér og ekki brugðist heldur við piparúða.
Þá hafi lögregla beitt hann rafbyssu og þá tekist að yfirbuga manninn og fara með hann í lögreglubíl.