Innlent

„Við erum ekki að byrja á núlli“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari.
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari. Vísir/Anton Brink

Ríkissáttasemjari segir mikilvægt að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli í viðræðum Félags íslenskra flugvirkja og Icelandair en fyrsti fundur deiluaðila eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst hófst klukkan tíu. 

Í samtali við Ástráð skömmu áður en fundur hófst sagði hann að unnið yrði á þeim grundvelli sem búið var að setja saman í innanhústillögu um síðustu helgi.

„Þar voru nokkur atriði sem báru á milli sem leiddu til þess að menn gátu ekki sammælst um tillöguna. Við ætlum að gefa okkur tíma til að slétta úr þeim atriðum,“ sagði Ástráður í morgun.

Óskar Einarsson formaður Félags íslenskra flugvirkja á fundinum í morgun.Vísir/Anton Brink

Ákvörðun um að aflýsa verkfalli var tekin um hádegisbil á miðvikudag en þá hafði ríkisstjórnin samþykkt fyrr um morguninn að setja lög á verkfallsaðgerðirnar.

„Við erum ekki að byrja á núlli heldur erum við búin að búa til tiltölulega afmarkað svið og þess vegna tel ég að það sé meiri von um að við getum reynt að ná saman um þessi atriði.“

Fyrsti fundur deiluaðila hófst nú klukkan tíu en framhaldið er í höndum deiluaðila að sögn Ástráðs.

„Við förum aðeins yfir þetta skipulag og áttum okkur á því hvort það séu gögn eða upplýsingar sem á eftir að afla eða sérfræðingar sem þarf að kalla til. Við þurfum að sjá fyrir okkur hvað þetta tekur langan tíma og skipuleggja framhaldið. Það ræðst á því hvernig deiluaðilar vilja haga þessu.“

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