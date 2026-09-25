„Við erum ekki að byrja á núlli“ Smári Jökull Jónsson skrifar 25. september 2026 10:29 Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari. Vísir/Anton Brink Ríkissáttasemjari segir mikilvægt að hafa í huga að ekki sé verið að byrja á núlli í viðræðum Félags íslenskra flugvirkja og Icelandair en fyrsti fundur deiluaðila eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst hófst klukkan tíu. Í samtali við Ástráð skömmu áður en fundur hófst sagði hann að unnið yrði á þeim grundvelli sem búið var að setja saman í innanhústillögu um síðustu helgi. „Þar voru nokkur atriði sem báru á milli sem leiddu til þess að menn gátu ekki sammælst um tillöguna. Við ætlum að gefa okkur tíma til að slétta úr þeim atriðum,“ sagði Ástráður í morgun. Óskar Einarsson formaður Félags íslenskra flugvirkja á fundinum í morgun.Vísir/Anton Brink Ákvörðun um að aflýsa verkfalli var tekin um hádegisbil á miðvikudag en þá hafði ríkisstjórnin samþykkt fyrr um morguninn að setja lög á verkfallsaðgerðirnar. „Við erum ekki að byrja á núlli heldur erum við búin að búa til tiltölulega afmarkað svið og þess vegna tel ég að það sé meiri von um að við getum reynt að ná saman um þessi atriði.“ Fyrsti fundur deiluaðila hófst nú klukkan tíu en framhaldið er í höndum deiluaðila að sögn Ástráðs. „Við förum aðeins yfir þetta skipulag og áttum okkur á því hvort það séu gögn eða upplýsingar sem á eftir að afla eða sérfræðingar sem þarf að kalla til. Við þurfum að sjá fyrir okkur hvað þetta tekur langan tíma og skipuleggja framhaldið. Það ræðst á því hvernig deiluaðilar vilja haga þessu.“ Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Vinnumarkaður Kjaramál Icelandair Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Sjá meira