Fimm ára dómur Norberts staðfestur Árni Sæberg skrifar 25. september 2026 10:29 Landsréttur kvað upp dóm í málinu í gær. Vísir/Viktor Freyr Karlmaður að nafni Norbert Walicki hefur verið dæmdur til fimm ára fangelsisvistar í Landsrétti fyrir tilraun til manndráps, með því að skera mann á háls með eldhúshnífi. Árásin átti sér stað á gistiheimili í Kópavogi í júní 2023. Með dómi Landsréttar í gær var dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í nóvember í fyrra staðfestur. Reifun á honum má sjá í fréttinni hér að neðan: Í dómi Landsréttar segir að Norbert hafi gengist við því að hafa orðið valdur að áverka á hálsi brotaþola en neitað allt að einu sök. Hann hafi reist varnir sínar annars vegar á því að ekki hefðu verið færðar sönnur á að hann hefði haft ásetning til að skera fórnarlambið á háls. Ef það teldist sannað byggði hann hins vegar á því að ósannað væri að hann hefði haft ásetning til að ráða manninum bana. Landsréttur sló því föstu með vísan til trúverðugs framburðar fórnarlambsins og vitnis fyrir héraðsdómi, sem stoð hafi fengið í framburði annars vitnis hjá lögreglu, að Norbert hefði fyrirvaralaust og með ofbeldi lagt til brotaþola með hnífi og skorið hann þvert yfir framanverðan háls með þeim afleiðingum. Þá taldi Landsréttur að Norberti hefði ekki getað dulist að með atlögu sinni, sem hann gerði með hættulegu vopni og beindi að hálsi brotaþola, stefndi hann lífi hans í hættu og hefði honum hlotið að vera ljóst að langlíklegast væri að brotaþoli hlyti bana af atlögunni. Samkvæmt því hafi einnig talist sannað að Norbert hefði reynt að svipta brotaþola lífi. Hinn áfrýjaði dómur um fimm ára fangelsisrefsingu Norberts hafi því verið staðfestur. Dómsmál Kópavogur Lögreglumál Tengdar fréttir Grunaður um að skera mann á háls á gistiheimili í Kópavogi Karlmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps vegna meintar hnífaárásar sem er sögð hafa átt sér stað skömmu eftir miðnætti föstudaginn 9. júní á gistiheimili í Kópavogi. 12. desember 2024 07:02 Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Sjá meira