Innlent

Fimm ára dómur Norberts stað­festur

Árni Sæberg skrifar
Landsréttur kvað upp dóm í málinu í gær.
Landsréttur kvað upp dóm í málinu í gær. Vísir/Viktor Freyr

Karlmaður að nafni Norbert Walicki hefur verið dæmdur til fimm ára fangelsisvistar í Landsrétti fyrir tilraun til manndráps, með því að skera mann á háls með eldhúshnífi. Árásin átti sér stað á gistiheimili í Kópavogi í júní 2023.

Með dómi Landsréttar í gær var dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í nóvember í fyrra staðfestur. Reifun á honum má sjá í fréttinni hér að neðan:

Í dómi Landsréttar segir að Norbert hafi gengist við því að hafa orðið valdur að áverka á hálsi brotaþola en neitað allt að einu sök. Hann hafi reist varnir sínar annars vegar á því að ekki hefðu verið færðar sönnur á að hann hefði haft ásetning til að skera fórnarlambið á háls. Ef það teldist sannað byggði hann hins vegar á því að ósannað væri að hann hefði haft ásetning til að ráða manninum bana. 

Landsréttur sló því föstu með vísan til trúverðugs framburðar fórnarlambsins og vitnis fyrir héraðsdómi, sem stoð hafi fengið í framburði annars vitnis hjá lögreglu, að Norbert hefði fyrirvaralaust og með ofbeldi lagt til brotaþola með hnífi og skorið hann þvert yfir framanverðan háls með þeim afleiðingum. 

Þá taldi Landsréttur að Norberti hefði ekki getað dulist að með atlögu sinni, sem hann gerði með hættulegu vopni og beindi að hálsi brotaþola, stefndi hann lífi hans í hættu og hefði honum hlotið að vera ljóst að langlíklegast væri að brotaþoli hlyti bana af atlögunni. Samkvæmt því hafi einnig talist sannað að Norbert hefði reynt að svipta brotaþola lífi. Hinn áfrýjaði dómur um fimm ára fangelsisrefsingu Norberts hafi því verið staðfestur.

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