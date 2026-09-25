Innlent

Stefna á að taka inn skjól­stæðinga í næstu viku

Kjartan Kjartansson skrifar
Félagasamtökin SÁÁ reka sjúkrahúsið Vog í Reykjavík.
Félagasamtökin SÁÁ reka sjúkrahúsið Vog í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

SÁÁ stefnir á að taka inn nýja skjólstæðinga tvo daga í næstu viku en lokað hefur verið fyrir innlagnar þar ótímabundið vegna mönnunarvanda. Forstjóri stofnunarinnar segir unnið að því að leysa vandann í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld.

Upplausn hefur ríkt innan SÁÁ sem rekur meðferðarstofnanir við fíknivanda. Bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga létu nýlega af störfum vegna ósættis við stjórn félagasamtakanna SÁÁ. Nýr framkvæmdastjóri lækninga er eini starfandi sérfræðilæknirinn þar þessa stundina.

Í þessari viku hefur ekki verið tekið við nýjum skjólstæðingum á sjúkrahúsinu á Vogi vegna þess sem SÁÁ kallar „tímabundinn skort á læknum“.

Í tilkynningu frá samtökunum segir að í næstu viku sé stefnt að innlögnum á mánudag og föstudag. Staðan verði metin dag frá degi. Opnað verði fyrir ionnlagnir eins hratt og auðið verði um leið og mönnun leyfi.

„Ákvörðunin er tekin til að tryggja öryggi sjúklinga og faglega umönnun. Unnið er að því af fullum krafti að leysa mönnunarvandann, meðal annars í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld,“ segir í tilkynningunni.

Einstaklingar sem eigi von á innlögn á næstu tveimur vikum fái símtal frá starfsfólki SÁÁ þar sem farið verði yfir stöðuna og þeim boðinn frekari stuðningur á meðan þeir bíða.

Heilbrigðisyfirvöld hafa þrýst á SÁÁ um að koma skikk á mál sín.  Tilkynnt var í morgun að Sjúkratryggingar og SÁÁ hefðu náð saman um að endurskoða samning þeirra til þess að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem SÁÁ veitir.

Á meðal þess sem starfsmenn sem hafa hætt hjá SÁÁ hafa gagnrýnt er að stjórn félagasamtakanna hafi verið með fingurna í faglegu meðferðarstarfi sem samtökin bjóða upp á.

SÁÁ

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