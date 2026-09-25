Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Kjartan Kjartansson skrifar 25. september 2026 11:50 Félagasamtökin SÁÁ reka sjúkrahúsið Vog í Reykjavík. Vísir/Vilhelm SÁÁ stefnir á að taka inn nýja skjólstæðinga tvo daga í næstu viku en lokað hefur verið fyrir innlagnar þar ótímabundið vegna mönnunarvanda. Forstjóri stofnunarinnar segir unnið að því að leysa vandann í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Upplausn hefur ríkt innan SÁÁ sem rekur meðferðarstofnanir við fíknivanda. Bæði forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga létu nýlega af störfum vegna ósættis við stjórn félagasamtakanna SÁÁ. Nýr framkvæmdastjóri lækninga er eini starfandi sérfræðilæknirinn þar þessa stundina. Í þessari viku hefur ekki verið tekið við nýjum skjólstæðingum á sjúkrahúsinu á Vogi vegna þess sem SÁÁ kallar „tímabundinn skort á læknum“. Í tilkynningu frá samtökunum segir að í næstu viku sé stefnt að innlögnum á mánudag og föstudag. Staðan verði metin dag frá degi. Opnað verði fyrir ionnlagnir eins hratt og auðið verði um leið og mönnun leyfi. „Ákvörðunin er tekin til að tryggja öryggi sjúklinga og faglega umönnun. Unnið er að því af fullum krafti að leysa mönnunarvandann, meðal annars í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld,“ segir í tilkynningunni. Einstaklingar sem eigi von á innlögn á næstu tveimur vikum fái símtal frá starfsfólki SÁÁ þar sem farið verði yfir stöðuna og þeim boðinn frekari stuðningur á meðan þeir bíða. Heilbrigðisyfirvöld hafa þrýst á SÁÁ um að koma skikk á mál sín. Tilkynnt var í morgun að Sjúkratryggingar og SÁÁ hefðu náð saman um að endurskoða samning þeirra til þess að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem SÁÁ veitir. Á meðal þess sem starfsmenn sem hafa hætt hjá SÁÁ hafa gagnrýnt er að stjórn félagasamtakanna hafi verið með fingurna í faglegu meðferðarstarfi sem samtökin bjóða upp á. SÁÁ Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent Fleiri fréttir Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Sjá meira