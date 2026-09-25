Íslenska U21-landsliðið í fótbolta karla náði í dýrmætt stig gegn Frökkum í undankeppni EM á Þróttarvelli í dag, með 1-1 jafntefli.
Tottenham-maðurinn Mathys Tel kom Frökkum yfir í fyrri hálfleik en Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin með sannkölluðu draumamarki beint úr aukaspyrnu.
Ísland mætir næst Sviss á þriðjudaginn á Þróttarvelli, klukkan 15. Liðin eru í harðri baráttu um 2. sæti riðilsins en það dugar til að komast í umspil um sæti á EM. Frakkar eru áfram á toppnum, fimm stigum fyrir ofan Ísland og með leik til góða.
Uppgjörið ásamt viðtölum kemur hér inn innan skamms...