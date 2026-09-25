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Ís­land - Frakk­land 1-1 | Drauma­mark Daníels og dýr­mætt stig

Kári Mímisson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen hefur nú skorað í báðum leikjunum við Frakka í undankeppni U21-landsliða. Hér er hann í leik við A-landsliðið fyrir ári.
Daníel Tristan Guðjohnsen hefur nú skorað í báðum leikjunum við Frakka í undankeppni U21-landsliða. Hér er hann í leik við A-landsliðið fyrir ári. vísir/Anton

Íslenska U21-landsliðið í fótbolta karla náði í dýrmætt stig gegn Frökkum í undankeppni EM á Þróttarvelli í dag, með 1-1 jafntefli.

Tottenham-maðurinn Mathys Tel kom Frökkum yfir í fyrri hálfleik en Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin með sannkölluðu draumamarki beint úr aukaspyrnu.

Ísland mætir næst Sviss á þriðjudaginn á Þróttarvelli, klukkan 15. Liðin eru í harðri baráttu um 2. sæti riðilsins en það dugar til að komast í umspil um sæti á EM. Frakkar eru áfram á toppnum, fimm stigum fyrir ofan Ísland og með leik til góða.

Standings provided by Sofascore

Uppgjörið ásamt viðtölum kemur hér inn innan skamms...

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