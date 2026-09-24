Leikmenn írska karlalandsliðsins í fótbolta munu funda saman á morgun um það hvernig þeir nálgist leikinn, og allt í kringum hann gegn Ísrael um komandi helgi. Mikil andstaða er gegn því að leikurinn fari fram á Írlandi.
Írland hefur leik gegn Kósovó á útivelli í Þjóðadeild UEFA í kvöld en það er næsti leikur liðsins, gegn Ísrael, sem hefur verið í fréttum víða um heim undanfarna daga.
Ummæli Heimis Hallgrímssonar, landsliðsþjálfara Írlands, þar sem hann sagði sína menn meðal annars ekki vera að spila gegn þjóðarmorði, heldur gegn þjóðarmorði, í leiknum gegn Ísrael fóru illa í menn hjá ísraelska knattspyrnusambandinu sem kölluðu Heimi meðal annars heimskan.
Írland mætir Ísrael í tvígang í þessum landsliðsglugga og munu báðir leikirnir fara fram á hlutlausum velli. Mikil andstaða er við þátttöku Ísrael á Írlandi.
Heimir Hallgrímsson sat fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leik dagsins í gær ásamt Dara O´Shea, fyrirliða liðsins, í fjarveru Nathan Collins.
O´Shea var spurður út í það á blaðamannafundi hvort leikmenn Írlands myndu taka í höndina á leikmönnum Ísrael.
„Við erum nú þegar búnir að ákveða saman að eiga fund á föstudaginn og ræða svona hluti innan hópsins. Við erum með leikinn gegn Kósovó til að einbeita okkur að. Við værum ekki að sinna vinnunni okkar nógu vel ef við myndum ekki setja fulla einbeitingu á þann leik.
Þegar sá leikur er frá og föstudagur rennur upp munum við ræða málin á opinskáan hátt.“
Það sé ekki staðan að sniðganga leikinn gegn Ísrael.
„Hvað okkur varðar hefur ákvörðun verið tekin af írska knattspyrnusambandinu, UEFA og ríkisstjórninni. Hvað okkur leikmenn varðar er þetta ekki okkar ákvörðun. Við erum landsliðsmenn Írlands. Þegar við erum kallaðir til starfa mætum við og erum fulltrúar okkar lands.“