Tilkynnt var um eld í bifreið í Breiðholti í Reykjavík í dag en greiðlega gekk að slökkva eldinn, að sögn lögreglu. Bifreiðin var í kjölfarið fjarlægð með kranabíl.
Einnig var tilkynnt um tvö innbrot á vinnusvæði þar sem verkfærum og fleiru var stolið. Þau mál komu inn á borð lögreglustöðvar sem sinnir Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi en nákvæm staðsetning liggur ekki fyrir.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en ekki eru veittar frekari upplýsingar um málin. Þar segir jafnframt að afskipti hafi verið höfð af þremur ökumönnum í dag: „Einn var gripinn glóðvolgur við að tala í farsíma og aðrir tveir til viðbótar óku vel yfir leyfðum hámarkshraða.“
Einn gistir nú fangageymslu lögreglu en ekki liggur fyrir hvers vegna sá var handtekinn.
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