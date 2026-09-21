Skoða á hvort hlaðvörp þurfi að skrá sig sem fjölmiðla þegar fjölmiðlalögum verður breytt, sagði Logi Einarsson menningarmálaráðherra á Alþingi. Hann sagðist einnig vera að kanna hvort hægt væri að skýra reglurnar með reglugerð. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, spurði hann á Alþingi hvort eðlilegt væri að fjölmiðlanefnd hótaði hlaðvarpsfólki dagsektum á meðan beðið væri eftir breytingum á fjölmiðlalögum.
Árni spurði ráðherrann hvenær lögunum yrði breytt og hvort eðlilegt væri að hóta hlaðvarpsfólki dagsektum á meðan beðið væri eftir því. Hann minnti á að Logi hefði þegar boðað í fjölmiðlum að breyta ætti lögunum svo hlaðvörp þyrftu ekki að skrá sig sem fjölmiðla.
Frumvarp um breytingar á lögunum er á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og á að leggja það fram í mars.
Logi sagði í svari sínu að meðal annars yrði skoðað hvort hlaðvörp þyrftu að vera skráð og hvernig ætti að hafa eftirlit með þeim.
„Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa,“ sagði Logi.
Hann sagðist ekki ætla að segja fjölmiðlanefnd fyrir verkum. Henni væri falið að fylgja lögunum. Hann væri þó að kanna hvort hægt væri að skýra reglurnar um hlaðvörp með reglugerð.
Í lok svarsins lagði Logi áherslu á almennt sjónarmið um eftirlit:
„Mér hefur alveg fundist mikilvægt að við höfum í heiðri hið almenna sjónarmið um að eftirlit sé ekki of íþyngjandi og megi ekki verða til þess að kæfa vaxtarbrodda í fæðingu. Þannig að ég mun horfa til þess líka þegar ég skoða þetta.“
Í ágúst fékk Þórarinn Hjartarson, stjórnandi Einnar pælingar, 500 þúsund króna sekt fyrir að hafa ekki skráð hlaðvarpið sem fjölmiðil. Rúmir tveir mánuðir voru þá liðnir frá því að ráðuneyti Loga boðaði að hefðbundin hlaðvörp þyrftu ekki lengur að skrá sig.
Nefndin hefur einnig gengið eftir því að Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir skrái Komið gott sem fjölmiðil. Nefndin ítrekaði kröfuna eftir að breytingarnar voru boðaðar. Þær höfnuðu henni og sögðu hlaðvarpið ekki vera fjölmiðil. Ólöf hafði áður lýst því í samtali við Vísi að þeim væri hótað háum dagsektum.
Árni sagði hlaðvörp oft vera spjall vina um snyrtivörur, stjórnmál eða enska boltann. Það væri ekki það sama og að reka fjölmiðil sem segði fréttir með skipulögðum hætti.
„Það vekur auðvitað líka upp ákveðnar spurningar um tilgang og forgangsröðun hins opinbera að heil ríkisstofnun sé að eltast við fólk úti í bæ fyrir það eitt að tala um daginn og veginn,“ sagði Árni.
Hann sagðist ekki vita betur en að starfsfólk nefndarinnar hlustaði á hlaðvörpin til að kanna um hvað væri rætt í þeim.
„Ég held að við hljótum að geta verið sammála um það að það er eitthvað betra að gera.“
Árni hvatti Loga til að flýta breytingunum. Þótt ráðherra gæti ekki stjórnað störfum nefndarinnar gæti hann beitt sér fyrir því að breyta lögunum. Á meðan sæti hlaðvarpsfólk uppi með kröfur um skráningu og hótanir um sektir.
Svipuð staða kom upp vegna jafnlaunavottunar fyrr á árinu. Breytingar höfðu verið boðaðar en fyrirtæki þurftu enn að greiða fyrir vottunina og svara kröfum úttektaraðila og Jafnréttisstofu.
Diljá Mist Einarsdóttir spurði þá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra hvaða skilaboð hún hefði til atvinnurekenda. Búið væri að boða breytingar en úttektaraðilar og Jafnréttisstofa gengju enn á eftir þeim.
„Mér finnst þau vera skýr. Jafnlaunavottun í núverandi mynd verður aflögð,“ sagði Þorbjörg í svari sínu.
Nokkrum mánuðum síðar, 1. júní, samþykkti Alþingi að fella kröfuna um jafnlaunavottun niður. Í staðinn þurfa fyrirtæki að skila skýrslum um launamun kynjanna.
Í fyrri útgáfu fréttarinnar var haft eftir Loga Einarssyni að eftirlit mætti ekki kæfa hlaðvörp í fæðingu. Sú endursögn var ónákvæm. Í svari sínu um hlaðvörpin lagði hann áherslu á almennt sjónarmið um að eftirlit mætti ekki kæfa vaxtarbrodda í fæðingu. Fyrirsögn, inngangi og myndatexta hefur verið breytt í samræmi við það.