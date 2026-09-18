Lífið

Lilja í Cosmo selur marmarahöll í Laugar­dalnum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Húsið er einkar glæsilegt og í stíl Kjartans.
Húsið er einkar glæsilegt og í stíl Kjartans. Valhöll fasteignasala

Lilja Hrönn Hauksdóttir sem gjarnan er kennd við tískuverslunina Cosmo hefur sett glæsilegt einbýlishús í Laugardalnum á sölu. Uppsett verð fyrir húsið sem er 471 fermetri að stærð eru 430 milljónir króna.

Lilja er eigandi hússins ásamt systkinum sínum þeim Hrafni Haukssyni og Huldu Hauksdóttur. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og segir á fasteignavef Vísis að engu hafi verið til sparað við hönnun og byggingu þess. Glæsilegur hvítur marmari er á gólfum mikils hluta hússins.

Lóð hússins er 836 fermetrar og segir í fasteignaauglýsingunni að hann sé afar fallegur og skjólgóður. Þar sé að finna steyptan gangstíg, blómaker og stoðveggi umhverfis alla lóðina frá bílaplani.

Þetta er ekki fyrsta húsið eftir Kjartan sem Lilja setur á sölu. Árið 2022 seldi hún 516 fermetra einbýlishús á Arnarnesi. Handbragð Kjartans sést vel á báðum húsum þar sem súlur eru í forgrunni.

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala

Valhöll fasteignasala
Hús og heimili Fasteignamarkaður

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