Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld

Landspítalinn segir stöðuna varðandi sjúklinga með færni- og heilsumat ekki hafa verið betri það sem af er þessari öld. Síðastliðna 12 mánuði hafa 244 ný hjúkrunarrými fyrir aldraða verið opnuð.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins er haft eftir Runólfi Pálssyni, forstjóri Landspítala. Hann segir að á undanförnum árum hafi sjaldan verið jafn fáir með samþykkt færni- og heilsumat, það er, einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum.
„Það hefur sannarlega rofað nokkuð til á síðustu vikum og fjöldi einstaklinga með samþykkt færni- og heilsumat hefur sjaldan verið lægri ef litið er til undanfarinna ára. Það er fyrst og fremst gleðilegt fyrir þá einstaklinga sem nú hafa fengið varanlega og fullnægjandi búsetu sem mætir þörfum þeirra og styður við lífsgæði og sjálfstæði.
Reynslan sýnir þó að þessi staða getur breyst til hins verra á skömmum tíma og verðum við að vera undir það búin. Við munum áfram leggja ríka áherslu á að efla bráðaþjónustu innan Landspítala og munum skapa fjölbreyttari úrræði á komandi mánuðum. Sá mikli fjöldi einstaklinga sem hefur þurft að vistast langdvölum á Landspítala vegna skorts á viðeigandi úrræðum utan spítalans hefur haft veruleg áhrif á getu okkar til að þróa og efla þjónustu stofnunarinnar,“ er haft eftir Runólfi Pálssyni forstjóri Landspítala i tilkynningunni.
64 hjúkrunarrými voru opnuð í Boðaþingi í Kópavogi, 80 á Nesvöllum í Reykjanesbæ og hundrað í Urðarhvarfi sem notuð eru sem skammtímahjúkrunarrými.
Nýlega hafi Vífilsstaðir einnig verið opnaðir aftur eftir umtalsverðar endurbætur á húsnæðinu en þar séu 48 rými. Þá sé fyrirhugað að opna 154 ný hjúkrunarrými árið 2027 og 251 árið 2028.
Þá verður ný bráðamatsdeild við bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi opnuð í haust sem mun létta álagi af bráðamóttökunni, bæta enn flæði sjúklinga og þjónustu við sjúklinga. Mörg uppbyggingarverkefni séu í farvatninu líkt og komi fram í framkvæmdaáætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila til ársins 2030.