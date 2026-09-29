Menning

Sex hundruð sungu fyrir Bryn­hildi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fyrrverandi og núverandi Borgarleikhússtjórar, Brynhildur Guðjónsdóttir afmælisbarn og Egill Heiðar Anton Pálsson.
Fyrrverandi og núverandi Borgarleikhússtjórar, Brynhildur Guðjónsdóttir afmælisbarn og Egill Heiðar Anton Pálsson. Owen Fiene

„Ég lagðist á koddann, full af kærleika og barasta svolítið feimin eftir hátíðahöld kvöldsins,“ segir leikstjórinn, leikkonan og lífskúnstnerinn Brynhildur Guðjónsdóttir sem fagnaði 54 ára afmæli sínu á hundruðustu sýningu Moulin Rouge síðastliðinn laugardag.

Sýningin fór fram með pompi og prakt einu ári frá frumsýningu og það vildi svo skemmtilega til að Brynhildur, sem er leikstjóri sýningarinnar og fyrrum Borgarleikhússtjóri, átti akkúrat afmæli sama dag.

Í lok uppklapps kallaði núverandi Borgarleikhússtjóri, Egill Heiðar Anton Pálsson, Brynhildi upp á svið þar sem leikhópurinn söng fyrir hana og leikhúsgestir tóku undir. Brynhildur fagnaði því tveimur áföngum á laugardaginn og segist þakklát fyrir velgengni sýningarinnar.

„Einu ári og hundrað sýningum síðar er Rauða myllan enn að stækka, þéttast og dýpka. Hvað getur leikstjóri annað gert en að leggjast í gólfið fyrir svona fagmennsku, djúpskilningi og leikgleði? Örfáum sinnum á ævinni ratar maður inn í hóp fólks sem alltaf mun eiga sérstakan stað í hjarta manns. Þannig er Moulin Rouge-fjölskyldan í Borgarleikhúsinu.

Vinnusemin og væntumþykjan alltumlykjandi. Ég lagðist á koddann, full af kærleika og barasta svolítið feimin eftir hátíðahöld kvöldsins. Þvílíkt kvöld, þvílík gleði, þvílíkir hæfileikar. Ég beygi mig enn og aftur og þakka auðmjúk fyrir mig,“ segir Brynhildur um ógleymanlegt kvöldið og sparar ekki stóru orðin fyrir aðalleikurum.

„Hvað varðar Hildi og Mikka þá var ég orðlaus. Þetta var allt upp á tíu hjá þeim. Að fylgjast með vexti Hildar Völu og Mikaels í hlutverkum sínum er undravert. Þroskinn, samleikurinn, leikgleðin, þau láta þetta líta út fyrir að vera auðvelt og það er ef til vill stærsti galdurinn.“

Í tilefni af þessum stóru tímamótum ákváðu forsvarsmenn söngleiksins að frumsýna splunkunýtt tónlistarmyndband hér á Vísi við lagið Flugeldur, sem er þýtt frá bandaríska poppsmellinum Firework eftir Katy Perry. Íslenski textinn er eftir Braga Valdimar Skúlason og í spilaranum hér að neðan má sjá myndbandið:

Klippa: Flugeldur - Hildur Vala úr söngleiknum Moulin Rouge

„Þrátt fyrir þennan stóra áfanga er sýningum á Moulin Rouge hvergi nærri lokið. Sýningin verður áfram á dagskrá Borgarleikhússins á þessu leikári og gefst áhorfendum því áfram tækifæri til að upplifa eitt glæsilegasta sjónarspil sem sett hefur verið á svið hér á landi,“ segir í tilkynningu frá Borgarleikhúsinu.

Hér má svo sjá nokkrar vel valdar myndir frá hundruðustu sýningunni:

Margrét Hörn dansari tilbúin í slaginn!Owen Fiene
Brynhildur átti ógleymanlegan afmælisdag.Owen Fiene
Margrét Hörn og Pétur Ernir grínast með Absinthe flöskuna en drykkurinn var vinsæll snemma á 20. öldinni í París.Owen Fiene
Birna Karlsdóttir, Rúnar Bjarnason og Margrét Hörn Jóhannsdóttir.Owen Fiene
Gott hópknús fyrir sýningu.Owen Fiene
Björn Stefánsson.Owen Fiene
Sýningarhópurinn glæsilegur.Owen Fiene
Brynhildur Guðjónsdóttir og Pétur Ernir.Owen Fiene
Hildur Vala og Mikael Kaaber fara með aðalhlutverkin í sýningunni.Owen Fiene
Heba Sól sviðmaður með allt á lás.Owen Fiene
Hundraðasta sýningin var mjög vel heppnuð.Owen Fiene
Hildur Vala í góðum höndum.Owen Fiene
Stuð á æfingu.Owen Fiene
Hæfileikaríkur hópur.Owen Fiene
Skvísulætin eru í hámarki á sýningunni!Owen Fiene
Hildur Vala og Mikael Kaaber knúsa Brynhildi.Owen Fiene
Birna Karlsdóttir með sturlað flotta förðun.Owen Fiene
Margrét Hörn og Íris Tanja hita upp.Owen Fiene
Birna Karlsdóttir og Diljá Sveinsdóttir.Owen Fiene
Halldór Gylfason.Owen Fiene
Diljá og Karítas Lotta.Owen Fiene
Björn Stefánsson, Haraldur Ari og Ernesto Camilo Valdes.Owen Fiene
Fanný Lísa Hevesi, Gabriel Marling Rideout og Margrét Hörn Jóhannesdóttir.Owen Fiene
Bræðurnir Björn Dagur Bjarnason og Rúnar Bjarnason.Owen Fiene
Marinó Máni Mabazza stjörnudansari.Owen Fiene
Íris Tanja með súper flotta förðun.Owen Fiene
Gabriel Marling Rideout.Owen Fiene
Hugi Einarsson.Owen Fiene
Tímamót Borgarleikhúsið Leikhús Menning


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