„Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ Henry Birgir Gunnarsson skrifar 6. október 2026 20:54 Kári Árnason var hundsvekktur með leik íslenska liðsins. Það var þungt hljóðið í sérfræðingum Sýnar Sports eftir markalausa jafnteflið gegn Eistum í kvöld. Menn voru ekki hrifnir af frammistöðu íslenska liðsins. „Þetta var ekki gott og við hefðum tapað þessum leik ef Hákon hefði ekki verið í markinu,“ sagði hundsvekktur Kári Árnason á Sýn Sport. „Þetta var alls ekki gott og maður veltir fyrir sér núna hvert uppleggið var. Hvar ætluðum við að sækja á þá? Ég veit það ekki,“ bætti Lárus Orri Sigurðsson við. Kjartan Atli Kjartansson þáttastjórnandi sagði augljóst að menn hefðu verið þreyttir undir lokin. „Samt er besti kaflinn okkar í blálokin. Þá eigum við tíu mínútur þar sem þeir virka þreyttari. Upp að því voru þeir miklu betri í seinni hálfleik og líklegri,“ sagði Kári og furðaði sig á aðeins tveimur skiptingum þjálfarans í leiknum. „Mér fannst þessi leikur kalla á Jón Dag og ég hefði viljað sjá Mikael Neville vaða á bakvörðinn er hann fékk tækifæri til þess. Jón Dagur er vanur að gera það og mér fannst skrítið að það væru ekki fleiri skiptingar þegar allir eru gasandi. „Þetta eru ágætis úrslit en ég ætla ekki að segja að þetta séu frábært þegar liðið er að gera jafntefli og skapar sér ekki færi gegn liði sem er í 125. sæti heimslistans.“ Klippa: Svekktir sérfræðingar Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Fótbolti Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Fótbolti Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Fótbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Sjá meira