Bein útsending: Nýr hópur Íslands kynntur og Arnar mætir í spjall Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 12:33 Arnar Gunnlaugsson er á leið með íslenska landsliðið í fjögurra leikja törn. Getty/Jane Barlow Vísir verður með beina útsendingu frá höfuðstöðvum KSÍ í dag þar sem Arnar Gunnlaugsson kynnir landsliðshóp sinn fyrir fyrstu fjóra leikina í Þjóðadeildinni. Eftir blaðamannafundinn mætir Arnar beint í viðtal við þá Henry Birgi Gunnarsson og Val Pál Eiríksson, fulltrúa Vísis á staðnum, í beinni útsendingu. Útsendingin hefst klukkan 13:10 og blaðamannafundurinn sjálfur hefst fimm mínútum síðar, í spilaranum hér að neðan og á sjónvarpsrásinni Vísir. Leikmannahópurinn hefur verið birtur og má sjá hann hér að neðan. Ísland er án Sverris Ingi Ingasonar og Kristians Nökkva Hlynssonar, vegna meiðsla. Á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigurðsson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson, sem og Andri Lucas Guðjohnsen sem snýr aftur eftir meiðsli. Á meðal þeirra sem ekki fá sæti í hópnum núna eru markvörðurinn Anton Ari Einarsson, miðvörðurinn Hjörtur Hermannsson, miðjumaðurinn Tómas Bent Magnússon og sóknarmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen. Landsliðshópur Íslands: Markmenn: Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 15 leikir Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 22 leikir Rúnar Alex Rúnarsson - FC Köbenhavn - 27 leikir Varnarmenn: Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 58 leikir, 5 mörk Bjarki Steinn Bjarkason - FC Südtirol - 7 leikir Daníel Leó Grétarsson - AGF - 31 leikur Aron Einar Gunnarsson - Qatar SC - 110 leikir, 5 mörk Hörður Björgvin Magnússon - Atromitos F.C. - 54 leikir, 2 mörk Logi Tómasson - Samsunspor A.S. - 16 leikir, 1 mark Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 31 leikur, 2 mörk Miðjumenn: Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 37 leikir, 1 mark Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 31 leikur, 3 mörk Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa A.S. - 14 leikir Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 44 leikir, 6 mörk Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 86 leikir, 28 mörk Mikael Neville Anderson - AGF - 39 leikir, 2 mörk Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 55 leikir, 6 mörk Arnór Sigurðsson - Kalamata FC - 36 leikir, 2 mörk Kristall Máni Ingason - SK Brann - 9 leikir Sóknarmenn: Albert Guðmundsson - Lazio - 47 leikir, 14 mörk Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 18 leikir, 9 mörk Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby Boldklub 1921 - 7 leikir, 1 mark Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 39 leikir, 10 mörk Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 10 leikir, 1 mark Ísland er í fjögurra liða riðli með Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu, í C-deild Þjóðadeildarinnar, eftir tap í umspili gegn Kósovó í mars 2025, í fyrstu leikjunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar. Hópurinn hans þarf að spila fjóra leiki á ellefu dögum, eftir breytingarnar sem gerðar hafa verið á landsleikjadagatalinu. Síðustu tveir leikirnir í riðlinum verða svo í nóvember. Leikir Íslands í C-deild Þjóðadeildar: 26. sept kl. 16: Ísland - Eistland 29. sept kl. 18:45: Lúxemborg - Ísland 3. okt kl. 16: Ísland - Búlgaría 6. okt kl. 18.45: Eistland - Ísland 13. nóv kl. 19.45: Búlgaría - Ísland 16. nóv kl. 17: Ísland - Lúxemborg Ísland þarf að vinna riðilinn til þess að komast beint upp í B-deild á næstu leiktíð, sem hefst eftir EM 2028, og þá gæti sigur í riðlinum mögulega gagnast í baráttunni um sæti á Evrópumótinu. Liðið í 2. sæti riðilsins fer í umspil um sæti í B-deild en liðin í 3. og 4. sæti sitja eftir í C-deild sem þá verður neðsta deildin í þriggja deilda fyrirkomulagi. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Bein útsending: Nýr hópur Íslands kynntur og Arnar mætir í spjall Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Fleiri fréttir Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Bein útsending: Nýr hópur Íslands kynntur og Arnar mætir í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Sjá meira