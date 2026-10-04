Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Tómas Arnar Þorláksson skrifar 4. október 2026 11:39 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir/bylgjan Í hádegisfréttum Bylgjunnar er rætt við yfirlögregluþjón á Austurlandi um banaslysið sem varð þar í gær. Tveir létust í fjögurra bíla árekstri sem varð rétt fyrir hádegi í gær á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Þeir látnu voru erlendir ferðamenn á sjötugsaldri. Tveir erlendir ferðamenn voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur og eru þungt haldnir. Við ræðum einnig við fjármálaráðherra sem segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingis Íslendinga sé lítið. Gera þurfi breytingar á þingsköpum. Við heyrum einnig frá konu sem fæddist í Úkraínu en hefur búið hér á landi í tuttugu ár um hremmingarnar í Oleshky, sem er bær undir stjórn Rússa í Kherson-héraði í Úkraínu. Hver dagur sé barátta upp á líf og dauða. Fjölskylda hennar hafi neyðst til að leggja gras og snigla úr garðinum sér til munns til að lifa af. Þingmenn tókust á í Sprengisandi og í sportinu förum við yfir leikinn hjá karlalandsliðinu í fótbolta í gær og kynnum okkur það helsta úr Formúlu eitt. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 4. október 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Erlent Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Innlent Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Erlent Tveir látnir eftir skotárás í Noregi Erlent Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Fleiri fréttir Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna Sjá meira