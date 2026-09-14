Leita 129 manns eftir að ferju hvolfi við Indónesíu

Enn er 129 manns leitað eftir að ferju hvolfdi í Jövuhafi við Indónesíu í slæmu veðri í gær. Búið er að bjarga um 108 manns. Sex í það minnsta eru látin. Alls voru um 243 um borð í ferjunni sem var að fara frá Surabaya í Austur-Jövu til Banjarmasin í Suður-Kalimantan-héraði á Borneo-eyjunni.
Í frétt AP kemur fram að skipstjórinn hafi greint frá því að öldur hafi verið allt að þriggja metra háar áður en hann sendi út neyðarkall. Síðar hafi stjórnvöld fengið veður af því að bátnum hafi hvolft. Þar kemur jafnframt fram að báturinn hafi verið í um 148 kílómetra fjarlægð frá Banjarmasin. Í frétt Reuters segir að af þeim 243 sem voru um borð hafi 213 verið farþegar og 30 í áhöfn. Þá segir að í bátnum hafi einnig verið um 89 farartæki.
Í frétt AP sem birt var í gær má sjá myndir sem teknar voru af björgunarsveitum af bátnum hvolfdum sem flaut á vatninu. Í frétt Reuters um sama mál kemur fram að stjórnvöld hafi sent á vettvang um sautján skip, fimm þyrlur og flugvél.
Hvass vindur og háar öldur hafa torveldað leitina að sögn Mohammad Syafii, yfirmanns almannavarnastofnunar Indónesíu, í frétt Reuters en þar kemur fram að almannavarnastofnunin hafi sent að minnsta kosti 622 starfsmenn, 17 skip, fimm þyrlur og flugvélar til að leita að þeim sem enn er saknað. Sum skipanna séu komin á vettvang en björgunarfólki hafi reynst erfitt að komast inn í skipið sem hvolfdi.
„Við myndum einnig senda starfsfólk með sérþekkingu á neðansjávarbjörgun en aðstæður eins og þær eru nú leyfa okkur það ekki,“ sagði hann.
„Á meðan við bíðum eftir að veðurskilyrði batni erum við að finna fleiri starfsmenn með sérþekkingu,“ sagði hann og bætti við að tala látinna væri enn sex.
Samgönguráðherrann Dudy Purwagandhi sagði að ferjan sem valt hefði rúmt fyrir 500 farþega og því hefði hún ekki verið yfirfull.
Indónesía reiðir sig á ferjur til samgangna milli 17.000 eyja landsins, en nýlega hafa orðið nokkur slys um borð í slíkum ferjum.
Að minnsta kosti 211 manns var bjargað úr indónesískri ferju sem kviknaði í nærri Balí í síðasta mánuði. Einn fannst látinn og fjögurra annarra var enn saknað. Atvikið átti sér stað innan við tveimur vikum eftir að eldur kom upp í annarri indónesískri ferju, Mutiara Sentosa 2, undan meginlandseyjunni Jövu. Að minnsta kosti fimm létust í þeim eldsvoða.
Þá er einnig stutt síðan eldur gereyðilagði farþegaferju á Filippseyjum. Að minnsta kosti 76 létust í þeim eldsvoða og enn er að minnsta kosti tíu manna saknað.
Í það minnsta átta eru látin og 18 er saknað eftir að ferju hvolfdi við Kýpur í gær. Alls voru 270 farþegar um borð í ferjunni sem hvolfdi við strendur eyjunnar þar sem Tyrkir hafa yfirráð.
Tuttugu og átta er enn saknað eftir að kviknaði í ferju undan ströndum Indónesíu í gær. Tala látinna er komin í fimm en um borð voru 232 farþegar og 39 manna áhöfn samkvæmt farþegalista ferjunnar.