Malcom Potier, 75 ára, hefur verið dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að taka konu hálstaki sem byrjaði að syngja með á söngleik fyrir þremur árum.
Árásin átti sér stað á söngleiknum We Will Rock You á West End þar sem lög hljómsveitarinnar Queen eru í forgrunni.
Í grein BBC segir að konan hafi ásamt vinkonu sinni byrjað að syngja með leikurum sýningarinnar þegar vinur Potiers sagði þeim að halda kjafti. Hún hafi sagt manninum að hann væri ruddi. Því næst hafi Potier tekið hana hálstaki í nokkrar sekúndur. Ekki kemur fram hvaða lag konan var að syngja.
Hún slasaðist ekki mikið en segir árásina hafa haft mikil áhrif á sig andlega.
Potier kvaðst hvorki muna eftir árásinni né eftir því að hafa verið á sýningunni. Hann hefur áður verið dæmdur til fangelsisvistar í Ástralíu. Þar hlaut hann tvo dóma með fjögurra ára millibili fyrir að reyna að koma fyrrverandi kærustu sinni fyrir kattarnef en þau áttu í forræðisdeilu.