Erlent

Tugir látnir í elds­voða í flutninga­skipi í Kína

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá stórskipahöfninni í Qingdao á norðausturströnd Kína.
Frá stórskipahöfninni í Qingdao á norðausturströnd Kína. Vísir/EPA

Að minnsta kosti tuttugu manns eru sagðir hafa farist þegar eldur kviknaði í flutningaskipi sem liggur í höfn í Quindao í Kína í dag. Forseti Kína segir leitar- og björgunarstörf hafin.

Eldurinn kviknaði í flutningaskipinu Ocean Melody sem lá við festar til viðgerða í Beihai-skipasmíðastöðinni í hafnarborginni Qindao á norðausturströnd Kína. AP-fréttastofan segir að skipið sigli undir líberískum fána.

Tólf manns af 42 sem voru um borð var komið úr skipinu og fimm eru á sjúkrahúsi í stöðugu ástandi, að sögn CCTV, kínverska ríkisútvarpsins. Eldurinn kviknaði upp úr klukkan ellefu að staðartíma og var eldurinn slökktur á um þremur tímum.

Xi Jinping forseti segist hafa gefið skipanir um björgun á fólki. Li Qiang, forsætisráðherra Kína, segir að fólk sé fast um borð í skipinu.

Fréttin verður uppfærð.

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