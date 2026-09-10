Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Kjartan Kjartansson skrifar 10. september 2026 10:43 Frá stórskipahöfninni í Qingdao á norðausturströnd Kína. Vísir/EPA Að minnsta kosti tuttugu manns eru sagðir hafa farist þegar eldur kviknaði í flutningaskipi sem liggur í höfn í Quindao í Kína í dag. Forseti Kína segir leitar- og björgunarstörf hafin. Eldurinn kviknaði í flutningaskipinu Ocean Melody sem lá við festar til viðgerða í Beihai-skipasmíðastöðinni í hafnarborginni Qindao á norðausturströnd Kína. AP-fréttastofan segir að skipið sigli undir líberískum fána. Tólf manns af 42 sem voru um borð var komið úr skipinu og fimm eru á sjúkrahúsi í stöðugu ástandi, að sögn CCTV, kínverska ríkisútvarpsins. Eldurinn kviknaði upp úr klukkan ellefu að staðartíma og var eldurinn slökktur á um þremur tímum. Xi Jinping forseti segist hafa gefið skipanir um björgun á fólki. Li Qiang, forsætisráðherra Kína, segir að fólk sé fast um borð í skipinu. Fréttin verður uppfærð. Skipaflutningar Kína Líbería Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Erlent Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Innlent Fleiri fréttir Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Sjá meira