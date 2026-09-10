Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar

Tuttugu og tveggja ára maður frá Singapúr hefur játað aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar.
Malone Lam er fæddur og uppalinn í Singapúr. Árið 2023 flutti hann til Bandaríkjanna og hóf nánast um leið glæpaferil sinn. Hann varð hluti af hópi sem reyndi að svíkja peninga úr fólki með því að villa á sér heimildir.
Hópurinn notaði upplýsingar sem hann keypti á hulduneti internetsins til að finna fólk sem átti mikið magn rafmynta. Meðlimir þóttust vera starfsmenn stórra tæknifyrirtækja og náðu þannig að sannfæra fólk um að millifæra á sig pening eða veita sér aðgang að rafmyntaveskjum.
Í ágúst 2024 fundu þeir mann í Washington-borg sem átti 4.100 Bitcoin, sem er vinsælasta rafmynt heims, að andvirði þrjátíu milljarða króna. Meðlimir hópsins þóttust vera starfsmenn Google og Gemini og náðu þannig að gabba manninn í að veita sér aðgang að Google Drive-aðgangi sínum. Þar geymdi maðurinn lykilorð að rafmyntaveskjum sínum.
Mennirnir voru snöggir að færa rafmyntina yfir í sitt veski, selja hana og þvo. Eftir það tók við mánuður af eyðslufylleríi. Þeir keyptu úr, bíla og áfengi fyrir milljarða. Mánuði síðar var Lam handtekinn af fulltrúum bandarísku alríkislögreglunnar í Miami.
Lam hefur játað aðild sína og á yfir höfði sér allt að tuttugu ára fangelsi. Fleiri meðlimir hafa einnig játað aðild að öðrum málum og hafa sagst viljugir til að bera vitni um glæpi Lam sem meðal annars streymdi frá því þegar hann var að sannfæra fólk um að gefa sér aðgang að gögnum og rafmyntaveskjum.