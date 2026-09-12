Stefán Ingi og Brynjólfur skiluðu sínu í hörkuleik

Tveir Íslendingar voru í eldlínunni þegar Go Ahead Eagles tók á móti FC Groningen í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Brynjólfur Willumsson skoraði fyrir Groningen og Stefán Ingi Sigurðarson lagði upp mark fyrir Go Ahead Eagles.
Brynjólfur Willumsson opnaði markareikninginn á 32. mínútu með góðu skoti fyrir utan teiginn. Hann skaut þétt meðfram jörðinni þar sem Kjetil Haug í marki Go Ahead Eagles náði ekki til boltans.
Þrátt fyrir að Groningen hafi verið með forystuna var lið Go Agead Eagles mun sterkari aðilinn og var grátlega nálægt því að skora í nokkur skipti. Það gekk því miður ekki í fyrri hálfleik og mark Brynjólfs skildi liðin að í hálfleik.
Í seinni hálfleik hélt Go Ahead Eagles enn þá að sækja en jöfnunarmarkið virtist ætla að bíða eftir sér. Það kom þó loks á 82. mínútu þegar Soren Tungstedt fékk boltann í teig Groningen eftir sendingu frá Stefáni Inga og náði loksins að koma jöfnunarmarki Go Ahead Eagles í markið.
Heimamenn voru þó ekki hættir eftir markið og ætluðu að sækja sér sigur en mörkin urðu ekki fleiri og enduðu liðin jöfn 1-1. Eftir leikinn er aðeins eitt stig sem skilur liðin að þar sem Go Ahead Eagles situr í áttunda sæti hollensku úrvalsdeildarinnar með níu stig en FC Groningen í níunda sæti með sjö stig.