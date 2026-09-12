„Höfðum engu að tapa um leið og þær komast í 1-0“

Unnur Dóra Bergsdóttir reyndist hetja Þróttar er hún tryggði liðinu sinn fyrsta bikarmeistaratitil í sögunni.
Unnur Dóra skoraði markið sem skildi liðin að er Þróttur vann 2-1 sigur gegn Grindavík/Njarðví í úrslitum Mjólkurbikarsins í dag.
„Tilfinningin er bara geggjuð. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að setja það í orð núna,“ sagði Unnur Dóra í leikslok.
„Ég er svo stolt af þessu liði. Það er svo gaman með þeim og mér finnst þetta alveg geggjað.“
Eftir öfluga byrjun áttu Þróttarar í erfiðleikum með að brjóta vörn Njarðvíkur/Grindavíkur á bak aftur. Það var ekki fyrr en að liðið lenti undir að Þróttur fann kraftinn til að koma sér á blað og snúa dæminu við.
„Við höfðum náttúrulega bara engu að tapa um leið og þær komast í 1-0. Við þurftum bara að sækja og við sóttum og náðum að vinna þetta.“
Ásamt því að skora markið sem skildi liðin að þá var það Unnur Dóra sem hóf sóknina sem skilaði markinu. Hún kom boltanum út á kant þar sem Björg Gunnlaugsdóttir tók við honum og kom honum svo aftur inn á teig.
„Ég ætlaði að skjóta til að byrja með. Svo sá ég Björgu þarna úti, galopna, og hélt svo bara hlaupinu áfram. Svo hugsaði ég að það eina sem ég þyrfti að gera væri að leggja hann og ég gerði það. Bara ekki skjóta yfir eða framhjá. Bara leggja hann og ekki of fast.“
Þá virtust Unnur Dóra og liðsfélagar hennar hafa ákveðna hugmynd um það hvernig titlinum yrði fagnað í kvöld, þó hún hafi ekki beint viljað gefa of mikið upp.
„Við fögnum þessu mjög vel. Bara mjög vel,“ sagði Unnur Dóra létt að lokum.