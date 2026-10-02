Menntaskólinn í Reykjavík fagnaði stórafmæli í gær en þá voru liðin 180 ár frá því hann var fyrst settur í Gamla skóla við Lækjargötu. Af því tilefni var haldin hátíðarmóttaka fyrir framan skólann þar sem rektor skólans flutti ræðu og fjölmargir nafntogaðir fyrrverandi nemendur fögnuðu tímamótunum. Fyrrverandi forsetinn Guðni Th. Jóhannesson hélt stutta tölu og minnti nemendur á að nám eigi að vera erfitt.
Menntaskólinn í Reykjavík varð 180 ára í gær þó saga hans teygi sig aftur til 1056. Fjölbreytt dagskrá var á vegum skólans í vikunni, á þriðjudagskvöld rifjuðu gamlir nemendur upp skemmtilegar sögur á Sögukvöldi, á miðvikudagskvöld héldu sögukennarar skólans erindi um sögu hans og á afmælisdaginn var haldin hátíðarmóttaka.
Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR, hélt ræðu á móttökunni auk þess sem bæði Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Guðni Th. Jóhannesson héldu tölur.
„Kæru MR-ingar, þetta á að vera erfitt. Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði. En það á ekki að vera of erfitt. Og munið það börnin góð að njóta, leggja hart að ykkur og lesa heima,“ sagði Guðni í tölu sinni áður en hann fékk alla viðstadda til að hrópa húrra fyrir skólanum.
Fjöldi fyrrverandi nemenda lagði leið sína í Lækjargötuna til að fagna afmælinu, má þar nefna Miðflokksþingmennina Snorra Másson og Sigríði Á. Andersen, fjölmiðlamanninn Snorra Másson, rithöfundinn Þorgrím Þráinsson, Sólveigu Pétursdóttur fyrrverandi ráðherra, Viðreisnarmanninn Pawel Bartoszek og grasafræðinginn Guðríði Helgadóttur.
Ekki nóg með að afmælinu væri fagnað heldur lýstu Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, og Sólveig rektor yfir sameiginlegum vilja til að undirbúa endurbætur á húsnæði Casa Christi við MR. Markmiðið er að húsið verði kennsluhæft á ný haustið 2030 og að allt skólastarf MR geti þá farið fram á skólareitnum við Lækjargötu.
Hér að neðan má sjá nokkrar myndir af hátíðarmóttökunni: