Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Boði Logason skrifar 2. október 2026 13:24 Slaufan í ár. Sjónvarpsauglýsingin fyrir Bleiku slaufuna verður frumsýnd á Vísi og Sýn kl. 19:55 í kvöld. Krabbameinsfélagið Ný sjónvarpsauglýsing Bleiku slaufunnar verður frumsýnd á Vísi og í opinni dagskrá á Sýn klukkan 19:55 í kvöld. Herferðin í ár ber yfirskriftina „Sjáðu þig“ þar sem konur eru hvattar til að vera vakandi yfir einkennum krabbameins. Bleika slaufan er árlegt árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélagsins í október, tileinkað baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Sjónvarpsauglýsingar herferðarinnar hafa vakið mikla athygli undanfarin ár og í kvöld gefst landsmönnum tækifærið til að sjá auglýsinguna fyrir herferðina í ár. Eins og áður segir, verður hún frumsýnd á Sýn og á Vísi kl. 19:55. Slaufan varð til samhliða krabbameinsmeðferð Hönnuðir slaufunnar í ár eru Tanja Levý, hönnuður, og Jökull Jónsson, arkitekt, sem saman reka hönnunarstofuna Studio Pluto. Slaufan varð til samhliða krabbameinsmeðferð Tönju og veitir einstaka innsýn í ferlið þegar krabbamein kollvarpar tilverunni. Í október í fyrra greindist Tanja með brjóstakrabbamein. Hún var þá 36 ára og með ársgamalt barn þeirra á brjósti. Á heimasíðu Bleiku slaufunnar segir að slaufan sé tákn sem fólk geti speglað sig í, hvort sem það hefur sjálft greinst, sé aðstandandi eða vilji einfaldlega sýna málefninu stuðning. Tanja og Jökull hafi sótt innblástur í japönsku aðferðina Kintsugi, þar sem brotnir hlutir eru lagfærðir með gulli. Í stað þess að fela brotin eru þau gerð sýnileg og fá að segja sögu hlutarins. Vísir er í eigu Sýnar. Krabbamein Skimun fyrir krabbameini Sýn Mest lesið Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Lífið Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Lífið Hvað veistu um... Mean Girls? Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Matthías Már með krabbamein Lífið Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Sjá meira