Lífið

Aug­lýsing fyrir Bleiku slaufuna frum­sýnd á Vísi og Sýn

Boði Logason skrifar
Slaufan í ár. Sjónvarpsauglýsingin fyrir Bleiku slaufuna verður frumsýnd á Vísi og Sýn kl. 19:55 í kvöld.
Slaufan í ár. Sjónvarpsauglýsingin fyrir Bleiku slaufuna verður frumsýnd á Vísi og Sýn kl. 19:55 í kvöld. Krabbameinsfélagið

Ný sjónvarpsauglýsing Bleiku slaufunnar verður frumsýnd á Vísi og í opinni dagskrá á Sýn klukkan 19:55 í kvöld. Herferðin í ár ber yfirskriftina „Sjáðu þig“ þar sem konur eru hvattar til að vera vakandi yfir einkennum krabbameins.

Bleika slaufan er árlegt árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélagsins í október, tileinkað baráttunni gegn krabbameini hjá konum. 

Sjónvarpsauglýsingar herferðarinnar hafa vakið mikla athygli undanfarin ár og í kvöld gefst landsmönnum tækifærið til að sjá auglýsinguna fyrir herferðina í ár. Eins og áður segir, verður hún frumsýnd á Sýn og á Vísi kl. 19:55.

Slaufan varð til samhliða krabbameinsmeðferð

Hönnuðir slaufunnar í ár eru Tanja Levý, hönnuður, og Jökull Jónsson, arkitekt, sem saman reka hönnunarstofuna Studio Pluto. Slaufan varð til samhliða krabbameinsmeðferð Tönju og veitir einstaka innsýn í ferlið þegar krabbamein kollvarpar tilverunni.

Í október í fyrra greindist Tanja með brjóstakrabbamein. Hún var þá 36 ára og með ársgamalt barn þeirra á brjósti. 

Á heimasíðu Bleiku slaufunnar segir að slaufan sé tákn sem fólk geti speglað sig í, hvort sem það hefur sjálft greinst, sé aðstandandi eða vilji einfaldlega sýna málefninu stuðning.

Tanja og Jökull hafi sótt innblástur í japönsku aðferðina Kintsugi, þar sem brotnir hlutir eru lagfærðir með gulli. Í stað þess að fela brotin eru þau gerð sýnileg og fá að segja sögu hlutarins.

Vísir er í eigu Sýnar.

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