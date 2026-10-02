Leikarinn Michael Douglas hefur loksins gengist við því að hafa átt í leynilegu ástarsambandi með mótleikkonu sinni, Kathleen Turner, þegar þau tóku upp stórmyndina Romancing The Stone í Mexíkó árið 1984. Þau hafa alla tíð neitað fyrir sambandið sem Douglas ljóstrar nú upp um í nýrri ævisögu sinni.
Douglas gefur út ævisögu sína, One Helluva Ride, þann 6. október næstkomandi og meðal þess sem kemur þar fram er uppljóstrun hans um 42 ára gamalt ástarævintýri sem hann átti í með Turner.
Þegar kvikmyndin var tekin upp var Douglas ekki enn orðinn að stjörnu en röð kvikmynda á seinni hluta níunda áratugarins festi hann í sessi sem nafn í Hollywood. Fyrsta púslið var einmitt Romancing The Stone (1984) með honum og Turner sem sló rækilega í gegn. Douglas fylgdi henni eftir með framhaldinu Jewel of the Nile (1985), kynferðislega spennutryllinum Fatal Attraction (1987) og Wall Street (1987) sem hann vann til Óskarsverðlauna fyrir.
Douglas var ekki bara aðalleikari heldur líka framleiðandi Romancing the Stone sem fjallar um rithöfundinn Joan Wilder (Turner) sem bjargar systur sinni frá mannræningjum í Kólumbíu með hjálp ævintýramannsins Jack Colton (Douglas).
Douglas ætlaði upphaflega að fá Debru Winger til að leika aðalhlutverkið á móti sér en ekkert varð úr því þannig að Turner varð fyrir valinu. Þau kynntust í hádegisverði fyrir myndina og lýsir Douglas fyrstu kynnum þeirra í bókinni.
„Kathleen var klár, fyndin og kynþokkafull með djúpa ástríðufulla rödd sem varð einkenni hennar. Ég hreifst strax af henni og við löðuðumst samstundis hvort að öðru. Heima fyrir voru hlutirnir í ólagi. Diandra og ég höfðum bæði haldið framhjá hvoru öðru, þar á meðal ég með Diane Thomas,“ skrifar Douglas en Thomas var handritshöfundur myndarinnar og lést í bílslysi ári eftir að hún kom út.
Diandra og Michael giftu sig árið 1977 og eignuðust saman soninn Cameron árið 1978. Douglas lýsir því í bókinni að Diandra hafi stöðugt verið að reyna að fá hann til að breyta því hver hann væri sem hefði skapað mikil vandamál á milli þeirra.
„Cameron, sem var orðinn fimm ára, fann fyrir þessari spennu í fjarveru minni sem lagðist enn þyngra á mig en vandræðin í sjálfu hjónabandinu,“ skrifar Douglas í bókinni. Þegar hann fór til Mexíkó hafi þau tæknilega séð enn verið gift en í raun verið skilin að borði og sæng.
„Kemistrían sem ég átti með Kathleen Turner var svo sterk, áhorfendur hafa í mörg ár verið vissir um að við hefðum verið í sambandi á meðan við gerðum myndina. Við neituðum því bæði í gegnum Romancing The Stone, Jewel of the Nile, War of the Roses, og meira að segja þegar við vorum í pressutúr fyrir The Kominsky Method fyrir nokkrum árum,“ skrifar hann.
„Opinbera sagan er þessi: Við viðurkenndum að við hefðum æðislega kemistríu, að við værum bæði, eins og Kathleen orðaði, „hræðilegar daðurdrósir“ og að við hefðum bæði freistast, en ekkert hefði gerst á milli okkar,“ skrifar Douglas og bætir við: „Það var lygi.“
„Það var lygi sem átti að vernda eiginkonu mína og son, lygi sem við sögðum heiminum í fjörutíu ár,“ skrifar Douglas og bætir við að þessi lygi hafi meira að segja endurómað í nokkurra ára gömlu viðtali People við Turner þar sem hún sagðist hafa þráð hann en ekkert skeð því hann hefði verið giftur.
„Sannleikurinn er sá að á meðan á framleiðslu Romancing the Stone stóð þá féllum við Kathleen harkalega hvort fyrir öðru og hófum samband. Það var ekki glæfralegt ástarævintýri heldur óx náttúrulega út frá því hvað við unnum náið saman, hvað við vorum undir mikilli pressu, hvað við bárum mikla virðingu hvort fyrir öðru og þótti vænt hvort um annað og hvað við löðuðumst hvort að öðru. Eins og annar hver maður í heiminum á þessum tíma þá féll ég kolflattur fyrir Kathleen,“ skrifar hann.
Douglas segir sambandið hafa þróast úr vinasambandi í ástarsamband. Eftir kvöldverði með tökuliðinu hafi hann sniglast upp á hótelherbergi hennar meðan aðrir sváfu. Á sama tíma og persónurnar í myndinni urðu ástfangnar hafi leikararnir haldið kemistríunni gangandi og sambandinu leyndu fyrir öllum öðrum. Þegar Diandra kom með son þeirra á tökustað hafi allt breyst.
„Ég var svo glaður að vera með son minn þarna en koma þeirra skapaði annað vandamál. Meðan Bob og Danny höfðu ekki hugmynd um ástarsamband mitt og Kathleen þá fylltist Diandra tortryggni. Kvenlegt innsæi, hugsa ég. Á einhverjum tímapunkti var hún ein með Kathleen og gerði henni ljóst að við værum enn gift. Hennar skilningur á skilnaði okkar var ólíkur mínum. Við það nam Kathleen staðar og vildi ekki blanda sér í málið,“ skrifar Douglas.
Eftir þetta hafi sambandið runnið sitt skeið og segir Douglas að hann og Diandra hafi ákveðið að láta hjónabandið ganga, ekki síst sonarins vegna. Hjónabandið hafi þó aldrei orðið samt aftur og skildu þau endanlega árið 1995.
Douglas og Turner léku aftur á móti hvoru öðru í framhaldsmyndinni Jewel of the Nile ári eftir fyrstu myndina og í War of the Roses árið 1989. Þremur áratugum síðar léku þau svo saman í sjónvarpsþáttunum The Kominsky Method og eru að sögn Douglas enn miklir vinir. Hann hafi meira að segja fengið sérstakt leyfi hennar til að segja frá ástarævintýrinu.