Mosfellingarnir Steindi Jr. og Dóri DNA snúa aftur með aðra seríu af ferðaþáttunum 1 stjörnu á Sýn+ í nóvember. Þar heimsækja félagarnir sex nýjar borgir og kynnast því hallærislegasta, skrýtnasta og slappasta sem þær hafa upp á að bjóða.
Fyrsta sería af ferðaþáttunum Einni stjörnu kom út árið 2024 þar sem Dóri og Steindi flökkuðu milli ólíkra staða í leit að einnar stjörnu afþreyingu og gististöðum. Nú hafa þeir endurtekið leikinn og er afraksturinn sería tvö sem verður frumsýnd 6. nóvember á Sýn+ og verður sýnd á föstudagskvöldum.
„Ég og Dóri DNA ferðuðumst til sex nýrra borga og vorum í rauninni bara að skoða slappa og furðulega hluti,“ segir Steindi um nýju þáttaröðina.
„Það er rosalega gaman að fara með Dóra í þessar ferðir því hann er mikill lúxusmaður. Hann elskar að fá sér gott að borða, drekka gott náttúruvín, reykja stóra vindla og njóta. Það er alveg einstaklega gaman að fara með honum í þetta því við gerum ekkert af þessum hlutum í þáttunum,“ segir hann.
Raunar segir Steindi að þegar hann tjáði Dóra að það væri áhugi á því að gera nýja seríu hafi Dóri sagt orðrétt: „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“. Viðbrögðin hafi verið svo góð að þeir endurléku símtalið fyrir þættina.
Meðal þess sem þeir félagar gerðu í nýju þáttaröðinni var að gista hjá sirkúsfólki í Brussel, fara í hafmeyjunámskeið í Orlandó, sofa í mygluðum húsbíl og fara í rottutúr í New York.
Í síðasta þætti af 1 Stjarna á Stöð 2 fóru þeir Dóri og Steindi til London og prufuðu allt það versta sem borgin hefur upp á að bjóða.
Í síðasta þætti af 1 Stjarna voru þeir Steindi og Dóri mættir til Köben til að upplifa allt það versta sem borgin hefur upp á að bjóða.
Í síðasta þætti af 1 Stjarna á Stöð 2 fór þeir Dóri og Steindi til Berlínar til að njóta alls þess versta sem borgin hefur upp á að bjóða.