Bíó og sjónvarp

Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Alan Cumming með Emmy verðlaun fyrir Traitors raunveruleikaþættina.
Alan Cumming með Emmy verðlaun fyrir Traitors raunveruleikaþættina. Kevin Mazur/Getty Images

Skoski stórleikarinn Alan Cumming verður meðal leikara í væntanlegri ofurhetjumynd Avengers: Doomsday. Frásagnir hins 61 árs gamla leikara af tökustað hafa hinsvegar vakið athygli þar sem hann sagðist skilja hvorki upp né niður í söguþræði myndarinnar. Þá lék hann með áhættuleikara Florence Pugh en ekki leikkonunni sjálfri.

Þetta kemur fram í umfjöllun Variety sem hefur þetta eftir leikaranum. Cumming fer með hlutverk X-mannsins Nightcrawler í myndinni. Hann fór síðast með hlutverkið í annarri myndinni um X-mennina fyrir 23 árum síðan. Cumming segir að hann hafi ekki fengið að sjá handritið að stórmyndinni sem þarf kannski ekki að koma á óvart þar sem mikil leynd hvílir yfir söguþræðinum.

Cumming segist hinsvegar ekki hafa skilið neitt og ekki áttað sig á neinu samhengi jafnvel þó hann væri mættur í tökur, ekki skilið neitt í kringum sig. „Satt best að segja skil ég söguþráðinn ekki alveg,“ segir Cumming sem fer með stjórn bandarísku útgáfunnar af raunveruleikaþáttunum Traitors og þykir almennt vera hið mesta ljúfmenni. Hann segir sinn helsta tilgang í myndinni í raun hafa verið að hlaupa um.

„Það var eitt atriði þegar við vorum að taka upp og það var eitt af sjaldgæfu atriðunum þar sem ég var í raun og veru á tökustað en ekki fyrir framan bláan skjá,“ sagði Cumming. „Og þá kom maður og sagði: „Jæja Alan, núna eru þessi risastóru vélmenni bla bla,“ og byrjaði að útskýra fyrir mér, og ég sagði bara: „Veistu hvað, kærar þakkir, en segðu mér bara hvert ég á að beina þessu, hvað sem það er sem ég á að beina.“ Og ég skal gera það. Í alvöru, ég veit að ég er bara hérna til að hlaupa um.“

Léku með áhættuleikurum hvors annars

Í viðtalinu rekur Cumming það einnig að hann hafi hitt bandarísku leikkonuna Florence Pugh á Emmy verðlaununum. Hann segist hafa rætt sérstaklega við hana um tökurnar en Pugh fer með hlutverk Yelena Belova í Marvel heiminum.

„Og ég sagði: „Guð, þetta er svo fyndið. Ég hef aldrei hitt þig, en þú lást ofan á mér, eða áhættuleikarinn þinn gerði það.“ Og hún sagði: „Já, ég lá líka ofan á þér, en það var áhættuleikarinn þinn.“

Cumming sem er allur blár að lit sem persónan segir framfarir í búningagerð hafa mikið að segja nú 23 árum síðar. Áður hafi tekið fjóran og hálfan tíma að undirbúa hann fyrir tökur, meðal annars vegna húðflúra persónunnar. Nú hoppi hann beint í tökur.

Cumming sem Nightcrawler árið 2003.
Bíó og sjónvarp


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