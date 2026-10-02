Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. október 2026 13:00 Alan Cumming með Emmy verðlaun fyrir Traitors raunveruleikaþættina. Kevin Mazur/Getty Images Skoski stórleikarinn Alan Cumming verður meðal leikara í væntanlegri ofurhetjumynd Avengers: Doomsday. Frásagnir hins 61 árs gamla leikara af tökustað hafa hinsvegar vakið athygli þar sem hann sagðist skilja hvorki upp né niður í söguþræði myndarinnar. Þá lék hann með áhættuleikara Florence Pugh en ekki leikkonunni sjálfri. Þetta kemur fram í umfjöllun Variety sem hefur þetta eftir leikaranum. Cumming fer með hlutverk X-mannsins Nightcrawler í myndinni. Hann fór síðast með hlutverkið í annarri myndinni um X-mennina fyrir 23 árum síðan. Cumming segir að hann hafi ekki fengið að sjá handritið að stórmyndinni sem þarf kannski ekki að koma á óvart þar sem mikil leynd hvílir yfir söguþræðinum. Cumming segist hinsvegar ekki hafa skilið neitt og ekki áttað sig á neinu samhengi jafnvel þó hann væri mættur í tökur, ekki skilið neitt í kringum sig. „Satt best að segja skil ég söguþráðinn ekki alveg,“ segir Cumming sem fer með stjórn bandarísku útgáfunnar af raunveruleikaþáttunum Traitors og þykir almennt vera hið mesta ljúfmenni. Hann segir sinn helsta tilgang í myndinni í raun hafa verið að hlaupa um. „Það var eitt atriði þegar við vorum að taka upp og það var eitt af sjaldgæfu atriðunum þar sem ég var í raun og veru á tökustað en ekki fyrir framan bláan skjá,“ sagði Cumming. „Og þá kom maður og sagði: „Jæja Alan, núna eru þessi risastóru vélmenni bla bla,“ og byrjaði að útskýra fyrir mér, og ég sagði bara: „Veistu hvað, kærar þakkir, en segðu mér bara hvert ég á að beina þessu, hvað sem það er sem ég á að beina.“ Og ég skal gera það. Í alvöru, ég veit að ég er bara hérna til að hlaupa um.“ Léku með áhættuleikurum hvors annars Í viðtalinu rekur Cumming það einnig að hann hafi hitt bandarísku leikkonuna Florence Pugh á Emmy verðlaununum. Hann segist hafa rætt sérstaklega við hana um tökurnar en Pugh fer með hlutverk Yelena Belova í Marvel heiminum. „Og ég sagði: „Guð, þetta er svo fyndið. Ég hef aldrei hitt þig, en þú lást ofan á mér, eða áhættuleikarinn þinn gerði það.“ Og hún sagði: „Já, ég lá líka ofan á þér, en það var áhættuleikarinn þinn.“ Cumming sem er allur blár að lit sem persónan segir framfarir í búningagerð hafa mikið að segja nú 23 árum síðar. Áður hafi tekið fjóran og hálfan tíma að undirbúa hann fyrir tökur, meðal annars vegna húðflúra persónunnar. Nú hoppi hann beint í tökur. Cumming sem Nightcrawler árið 2003. Bíó og sjónvarp Mest lesið Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Lífið Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Lífið Hvað veistu um... Mean Girls? Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Matthías Már með krabbamein Lífið Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bransafólk í blússandi fíling Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðursverðlaun RIFF Hlaut óvænt heiðursverðlaun RIFF Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu „Þetta snýst um líf og dauða“ Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Sjá meira