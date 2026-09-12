Innlent

Þrír kærðir fyrir líkams­á­rásir

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Ívar Fannar

Tveir ökumenn voru handteknir fyrir fíkniefnaakstur í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt, í gærkvöldi eða gærnótt. Annar þessara tveggja er einnig grunaður um söludreifingu fíkniefna, peningaþvætti og brot á útlendingalögum.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ásamt þessum tveimur tilfellum, handtók lögreglan fimmtán ökumenn í nótt vegna gruns um ölvunar- og/eða fíkniefnaakstur um allt höfuðborgarsvæðið.

Í dagbókinni er einnig greint frá því að í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi, voru þrír kærðir fyrir líkamsárásir. Ekkert meira er gefið upp um þessar árásir í dagbókinni.

Þá segir að einn hafi verið kærður fyrir þjófnað á hóteli í sama umdæmi.

Lögreglumál

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