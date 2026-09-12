Atvinnuvegaráðherra hyggst í febrúar leggja fram frumvarp um breytingar á lögum um hvalveiðar þar sem sérstaklega verður litið til sjónarmiða um bann til frambúðar. Formaður Hvalavina hefði viljað sjá frumvarpið fyrr á dagskrá enda megi búast við mikilli umræðu en fagnar þó málinu.
Samkvæmt þingmálaskrá stefnir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, að því að leggja í febrúar á næsta ári fram frumvarp um breytingu á lögum um hvalveiðar.
Í þingmálaskránni segir að við gerð frumvarpsins verði litið til skýrslu starfshóps um stjórnsýslu og lagaumgjörð hvalveiða frá árinu 2025. Þá verði sérstaklega litið til sjónarmiða sem þar koma fram um bann við hvalveiðum til frambúðar og stjórnskipulegra álitaefna sem huga þurfi að í því sambandi, meðal annars með tilliti til atvinnufrelsis og eignarréttar.
Vala Árnadóttir, formaður Hvalavina sem hefur barist gegn hvalveiðum á síðustu árum, fagnar málinu. Hún segist þó hafa viljað sjá það fyrr á dagskrá þingsins.
„Við hefðum viljað sjá það núna í haust. Okkur þykir leitt að það sé ekki fyrr en í febrúar vegna þess að við vitum hvað svona mál geta dregist og þau geta þá jafnvel dregist inn á næsta sumar þegar hvalveiðivertíð hefst,“ segir Vala.
Í þeim kafla skýrslunnar þar sem fjallað er um mögulegt bann til frambúðar er vísað til þess að leyfi til hvalveiða séu almennt gefin út til fimm ára, líkt og síðasta leyfi sem var veitt árið 2024. Væntingar þeirra sem stundi veiðar, þ.e. stjórnenda Hvals hf., geti því almennt ekki staðið til annars og meira en þessa að halda leyfinu í fimm ár. Verði bótaskylda talin fyrir hendi geti hún því varla miðast við lengra tímbil en leyfistímann, eða það sem eftir lifi af honum.
Vala bindur vonir við að frumvarpið verði afgreitt fyrir næsta sumar og að tekið verði fyrir veiðarnar.
„Mér finnst mjög mikilvægt að þingmenn átti sig á því að kannanir sýna að fleiri landsmenn eru orðnir á móti hvalveiðum eftir að hafa séð hvernig þær fara fram og eru með þá vitneskju að dýrin lifa langvarandi þjáningar. Fyrir nú utan það að jafnvel þó þú sért hægrisinnaður og íhaldssamur þá áttu auðvitað ekki að vera talsmaður atvinnugreinar sem að sýnir tap ár eftir ár eftir ár. Þannig að ég kalla eftir því að þingmenn kynni sér mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar og þessa skýrslur og kjósi svo eftir eigin sannfæringu,“ segir Vala.