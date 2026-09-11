Innlent

Allir stjórn­mála­flokkar, Á­fram Ís­land og Sjá til skoðunar

Árni Sæberg skrifar
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar.
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar. Vísir

Persónuvernd hefur hafið frumkvæðisathuganir á vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið hjá öllum stjórnmálaflokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi og samtökunum Sjá og Áfram Ísland.

Í tilkynningu þess efnis á vef Persónuverndar segir að stofnuninni hafi borist samtals 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðinna fjarskipta og vinnslu persónuupplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.

Persónuvernd hafi framsent erindi sem lúta að óumbeðnum fjarskiptum og mögulegu broti á lögum um fjarskipti til Fjarskiptastofu, í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga.

Þá hafi Persónuvernd hafið frumkvæðisathuganir á vinnslu persónuupplýsinga, í tengslum við framangreinda þjóðaratkvæðagreiðslu hjá öllum stjórnmálaflokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi og samtökunum Sjá og Áfram Ísland.

Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir í samtali við Vísi að frumkvæðisathugunanirnar að séu skammt á veg komnar. Erindi hafi verið send flokkunum og samtökunum þar sem meðal annars er spurt hvort unnið hafi verið með persónuupplýsingar í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og hvort persónuupplýsingar hafi verið áframsendar.

Meðal þess sem er til skoðunar sé hvort stjórnmálaflokkar hafi deilt upplýsingum um félagsmenn sína með samtökunum Sjá og/eða Áfram Ísland.

Persónuvernd Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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