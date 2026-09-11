Einstaklingur sem leigði íbúð út til heimagistingar þarf að greiða hundrað þúsund krónur í stjórnvaldssekt fyir að skila ekki yfirliti um útleiguna til sýslumanns. Hann sagðist aðeins hafa leigt húsnæðið út í eitt skipti í viku.
Sýslumaður samþykkti skráningu heimagistingar á vegum mannsins í september árið 2022. Tveimur árum síðar gekk embættið eftir því að hann skilaði yfirliti yfir þá daga sem húsnæðið var leigt út og leigutekjurnar árið 2022. Þar var maðurinn varaður við því að hann gæti átt yfir höfði sér sekt brygðist hann ekki við.
Rúmu hálfu ári síðar, í apríl 2025, tilkynnti sýslumaður honum um fyrirhugaða stjórnvaldssekt upp á hundrað þúsund krónur. Skilaði maðurinn yfirlitinu inn innan hálfs mánaðar gæti hann þó lækkað hana í fimmtíu þúsund krónur.
Maðurinn brást ekki við fyrr en eftir að sýslumaður tilkynnti honum í júní í fyrra um að embættið hefði ákveðið að leggja á hann hundrað þúsund króna stjórnvaldssekt.
Hann kærði ákvörðunina til atvinnuvegaráðuneytisins innan við viku eftir að honum barst tilkynningin um sektina. Leyfið hefði hann sótt um til þess að leigja húsnæði út í viku í lok september 2022. Það hefði verið eina skiptið sem hann leigði það út.
Bar hann meðal annars við misskilningi vegna þess að hann talaði ekki reiprennandi íslensku. Hann hefði einnig gert ráð fyrir því að kerfi sýslumanns fylgdist sjálfkrafa með upplýsingum um leyfisnúmer hans til heimagistingar.
Atvinnuvegaráðuneytið hafnaði kæru mannsins og staðfesti sektina með úrskurði í síðustu viku, fjórum árum eftir að maðurinn fékk leyfið til heimagistingarinnar.
Ráðuneytið benti á að sýslumaður hefði gætt meðalhófs og sent manninum ítrekað viðvaranir um að hann gæti þurft að greiða sekt ef hann skilaði ekki inn yfirlitinu. Engin andmæli eða athugasemdir hefðu þrátt fyrir það borist sýslumanni.