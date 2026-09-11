Jón Þórðarson og Rikka Sigríksdóttir eru á leið til Svíþjóðar með dóttur sína í aðgerð. Dóttir þeirra fæddist eftir aðeins rúmlega hálfa meðgöngu og var um hálf kíló þegar hún fæddist. Jón og Rikka eru bæði í fæðingarorlofi og eru á um helmingi lægri tekjum en venjulega. Þau segja álagið gífurlegt og erfitt hversu tekjur þeirra eru skertar í fæðingarorlofi.
„Það er ekki alveg auðvelt að skrifa svona færslu og enn erfiðara að viðurkenna að við séum komin á þann stað að þurfa að leita eftir hjálp. En stundum er lífið bara þannig að allt kemur á sama tíma og maður þarf að stíga aðeins til hliðar. Litla ungfrúin okkar er að fara í aðgerð úti í Svíþjóð núna á sunnudaginn. Það er auðvitað það eina sem kemst að hjá okkur þessa dagana — að hugsa um hana, undirbúa okkur og vona svo innilega að allt gangi vel. Þetta er stórt skref fyrir litlu stelpuna okkar og ekkert foreldri fer í gegnum svona án þess að finna fyrir kvíða og áhyggjum,” sagði Jón í færslu á Facebook í vikunni og að ofan á allt annað hafi fjárhagsstaðan verið ansi erfið.
Sem dæmi sé bíllinn að bila og þau að leita að nýjum. Jón og Rikka voru til viðtals um aðgerðina og stöðuna í Bítinu á Bylgjunni en með þeim í för var litli tveggja ára drengurinn þeirra, Sigríkur.
Litla stelpan þeirra fæddist þann 22. apríl eftir aðeins 24 vikna og fjögurra daga meðgöngu. Full meðganga er um 40 vikur. Stelpan var aðeins 653 grömm þegar hún fæddist. Það er eins og rúmt smjörlíkisstykki eða ein steik.
„Við tók langt og strangt ferli sem fylgir fyrirburafæðingu,“ segir Jón og að hún hafi verið á súrefnisstuðningi og háflæðisstuðningi lengur en áætlað hafði verið. Hann segir núna lífæðinga, eða fósturæðina, dæla blóði inni í lungun og hún sé því að gera henni erfitt fyrir. Aðgerðin í Svíþjóð um helgina eigi að laga það. Hún hafi samt sem áður verið á lágflæðisstuðningi síðustu þrjár vikurnar og því sé staðan aðeins betri.
„Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast,“ segir hann og að það séu miklar dýfur þegar það lækkar púlsinn og súrefnismettun minnkar.
Jón segir virkilega erfitt að leita aðstoðar hjá fólki vegna erfiðrar fjárhagsstöðu.
„Mér finnst ég vera svo mikill aumingi núna,“ segir Jón og að það að birta þessa færslu hafi verið það erfiðasta sem hann hafi gert til að leita sér aðstoðar. Hann segir fjölda karlmanna hafa sent sér skilaboð sem hafi hrósað honum fyrir og það hafi hjálpað.
„Það gengur ekki alltaf allt í lífinu,“ segir hann og að þau hafi þurft að taka því.
Hann segir þau nú á leið til Svíþjóðar til að láta loka fósturæðinni. Þau þrjú halda út á sunnudag en aðgerðin verður þann fimmtánda. Rikka segir þau ekki almennilega vita hversu lengi þau verða úti. Það fari eftir því hvernig aðgerðin gangi, hvernig þau nái sér eftir hana og hvort það verði einhverjir fylgikvillar.
„Þetta eru vonandi ekki meira en tvær vikur,“ segir Rikka og að sonur þeirra, Sigríkur, fái að vera í sveitasælunni hjá föður hennar á meðan.
Eins og fram kemur að ofan leita þau aðstoðar vegna fjárhagserfiðleika eftir fæðinguna. Þau segja kerfið verulega gallað að því leytinu til að foreldrar í fæðingarorlofi fái venjulegar tekjur en ekki skertar tekjur. Samkvæmt heimasíðu fæðingarorlofssjóðs eru mánaðargreiðslur til foreldris í fæðingarorlofi 80 prósent af meðaltali heildarlauna yfir ákveðið tímabil. Fyrir launafólk er skoðað 12 mánaða tímabil sem lýkur sex mánuðum fyrir fæðingarmánuð barns.
Greiðslur verði þó ekki hærri en 900.000 krónur á mánuði. Það er hámarksgreiðsla úr Fæðingarorlofssjóði vegna fæðingarorlofs sem nýtt er 1. janúar 2026 og síðar.
Jón segist sjálfur hafa verið að vinna þar til í júní en þau séu bæði að upplifa um 50 prósenta skerðingu á sínum launum í fæðingarorlofi. Auk þess hafi þau keypt sér nýtt hús í sumar á Hvolsvelli og húsnæðislánið sé nokkuð hátt.
„Svo er það þessi ferðakostnaður,“ segir hann og að hann eigi þrjú önnur börn sem hann hafi verið að taka til sín í viku og viku. Þá bætist ofan á leiga á íbúð í Reykjavík vegna þessara veikinda. Hann segir íbúðina á vegum Barnaspítala hringsins og því sé leigan aðeins lægri en á almennum markaði, en það sé samt að bíta í.
„Ofan á það er það uppihald,“ segir hann.
Hann segir starfið á vökudeild spítalans ótrúlegt og þó svo að þau viti að þau geti sótt um alls konar stuðning hafi þau þurft að einbeita sér að litlu stúlkunni. En þjónustan á vökudeildinni sé dásamleg, þau fái sálfræðiaðstoð og aðstoð félagsráðgjafa.
„Það eru allir tilbúnir að hjálpa,“ segir Jón.
Eins og fram kemur að ofan eiga þau einnig saman tveggja ára dreng, Sigrík. Rikka segir töluverðan mun á þeirri upplifun að fæða og eignast Sigrík og litlu stelpuna þeirra.
„Það var frekar klikkað,“ segir Rikka og að hún sé enn að reyna að átta sig á þessari stöðu. Hún hafi verið tekin í bráðakeisara og henni líði enn eins og hún hafi ekki fætt barn. Hún hafi sjálf tekið á móti Sigríki og munurinn sé því svo mikill.
„Þetta tók aðeins meira á sálarhliðina,“ segir hann og Jón tekur undir.
Hann segir þetta hafa verið töluvert áfall. Hún hafi verið fest á bekkinn og svo tjöldin dregin fyrir og hann hafi talið fimmtán manns inni í stofunni.
„Það er ekki venjan að fólk gangi í gegnum svona, en þetta var mögnuð lífsreynsla,“ segir hann og að þegar stelpan hafi verið tekin út hafi skurðlæknir verið tilbúinn að taka hana.
„Það var allt á milljón fyrir mér. Hún hafi jafnstór og lófinn á mér þegar hún kom út,“ segir Jón og að hún hafi litið út eins og geimvera. Í dag sé hún búin að stækka í 4238 grömm og um 51 og hálfan sentímetra, sem gæti verið fæðingarþyngd og lengd barns sem fæðist.
Jón segir hana þannig sannarlega hafa fært sönnur á að henni sé allt fært. Hægt er að styrkja Jón og Rikku með því að leggja inn á þau. Reikningsupplýsingar eru hér á Facebook. Þá stendur meistaraflokkur knattspyrnufélags Rangæinga fyrir styrktarleik á morgun, laugardag á Stracta-vellinum á Hellu.