Innlent

Grjót á stærð við þvotta­vélar þar sem börn fara á leið í skóla

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Svona var umhorfs í Kambaskriðum í morgun. Myndin var fyrst birt á vef Austurfréttar.
Svona var umhorfs í Kambaskriðum í morgun. Myndin var fyrst birt á vef Austurfréttar.

Hreinsa þurfti grjót af veginum um Kambaskriður austur af Breiðdalsvík í morgun. Íbúar hafa lýst yfir áhyggjum af veginum sem börnum er ekið eftir til og frá skóla á hverjum degi.

Austurfrétt greinir frá grjóthruninu og hefur eftir yfirverkstjóra hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði að starfsmaður Vegagerðarinnar hafi komið að grjótinu í morgun sem hafi í framhaldi verið hreinsað af verktaka.

Hinrik Þór Einarsson, yfirverkstjóri hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði, segir við Austurfrétt að tveir til þrír steinanna hafi verið á stærð við þvottavélar og aðrir sex á stærð við örbylgjuofna.

Vegurinn um Kambaskriður.Vegagerðin

Á vef Vegagerðarinnar er varað við grjóthruni sem er sagt þekkt vandamál á svæðinu í haustrigningum.

Austurfrétt rifjar upp að í apríl hafi skólaráð Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla sent frá sér opið bréf og krafist tafarlausra úrbóta á svæðinu. Kambaskriður eru hluti af veginum sem liggur milli Breiðdalsvíkur og Stöðvarfjarðar en kennsla fer til skiptis fram í bæjunum.

Skólabíll tvisvar á dag

Hinrik Þór segir í samtali við Vísi að Kambaskriður séu þekkt grjóthrunssvæði en það sé mjög misjafnt eftir tíðarfari. Í rigningum eða frosti og þýðu losni um grjót. Stundum þurfi að fara þrisvar á dag í grjóthreinsun. Verktaki á Breiðdalsvík sé alltaf klár þegar kallið komi.

Vegagerðin sinni eftirliti á tímabilum þar sem hættan er meiri. Í morgun hafi tilviljun þó ráðið því að starfsmaður Vegagerðarinnar hafi ekið fram á grjótið á leið til vinnu. Allur gangur sé á því hvernig grjót falli á veginn.

„Þetta er voðalega misjafnt. Stundum koma fullt af smásteinum, minni en handbolti. Núna voru þetta allavega tvær þvottavélar og nokkrir örbylgjuofnar á stangli,“ segir Hinrik Þór. Þeir noti heimilistæki til að fólk átti sig betur á stærð og þyngd grjótsins.

„Við höfum séð steina sem hafa lent bæði í vegrásinni og skoppað yfir veginn en líka lent á veginum og rúllað út af. Steinar sem eru jafnvel á stærð við Yaris-bíl. Einn skemmdi vegrið fyrir nokkrum árum, fór yfir það og stoppaði á brúninni. Þetta eru alls konar stærðir sem eru að koma þarna niður,“ segir Hinrik og hugsar til barnanna á svæðinu.

„Það er ekki gott að hugsa til þess að þarna fer skólabíll tvisvar á dag.“

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