Hreinsa þurfti grjót af veginum um Kambaskriður austur af Breiðdalsvík í morgun. Íbúar hafa lýst yfir áhyggjum af veginum sem börnum er ekið eftir til og frá skóla á hverjum degi.
Austurfrétt greinir frá grjóthruninu og hefur eftir yfirverkstjóra hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði að starfsmaður Vegagerðarinnar hafi komið að grjótinu í morgun sem hafi í framhaldi verið hreinsað af verktaka.
Hinrik Þór Einarsson, yfirverkstjóri hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði, segir við Austurfrétt að tveir til þrír steinanna hafi verið á stærð við þvottavélar og aðrir sex á stærð við örbylgjuofna.
Á vef Vegagerðarinnar er varað við grjóthruni sem er sagt þekkt vandamál á svæðinu í haustrigningum.
Austurfrétt rifjar upp að í apríl hafi skólaráð Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla sent frá sér opið bréf og krafist tafarlausra úrbóta á svæðinu. Kambaskriður eru hluti af veginum sem liggur milli Breiðdalsvíkur og Stöðvarfjarðar en kennsla fer til skiptis fram í bæjunum.
Hinrik Þór segir í samtali við Vísi að Kambaskriður séu þekkt grjóthrunssvæði en það sé mjög misjafnt eftir tíðarfari. Í rigningum eða frosti og þýðu losni um grjót. Stundum þurfi að fara þrisvar á dag í grjóthreinsun. Verktaki á Breiðdalsvík sé alltaf klár þegar kallið komi.
Vegagerðin sinni eftirliti á tímabilum þar sem hættan er meiri. Í morgun hafi tilviljun þó ráðið því að starfsmaður Vegagerðarinnar hafi ekið fram á grjótið á leið til vinnu. Allur gangur sé á því hvernig grjót falli á veginn.
„Þetta er voðalega misjafnt. Stundum koma fullt af smásteinum, minni en handbolti. Núna voru þetta allavega tvær þvottavélar og nokkrir örbylgjuofnar á stangli,“ segir Hinrik Þór. Þeir noti heimilistæki til að fólk átti sig betur á stærð og þyngd grjótsins.
„Við höfum séð steina sem hafa lent bæði í vegrásinni og skoppað yfir veginn en líka lent á veginum og rúllað út af. Steinar sem eru jafnvel á stærð við Yaris-bíl. Einn skemmdi vegrið fyrir nokkrum árum, fór yfir það og stoppaði á brúninni. Þetta eru alls konar stærðir sem eru að koma þarna niður,“ segir Hinrik og hugsar til barnanna á svæðinu.
„Það er ekki gott að hugsa til þess að þarna fer skólabíll tvisvar á dag.“