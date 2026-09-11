Kourani farinn úr landi

Mohamad Th. Jóhannessyni, áður Kourani, hefur verið veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað einn þriðja af átta ára fangelsisdómi og honum hefur verið fylgt til Sýrlands.
Kourani var dæmdur í átta ára fangelsi í júlí árið 2024 fyrir tilraun til manndráps í versluninni OK Market í Reykjavík í mars sama ár og fjölmörg önnur brot. Hann hefur nú afplánað einn þriðja refsingar sinnar. Þann 8. september hlaut hann reynslulausn og var í kjölfarið fylgt til heimalands síns Sýrlands. Hann sætir 30 ára endurkomubanni inn á allt Schengen-svæðið.
Þetta staðfestir Böðvar Einarsson, staðgengill forstjóra Fangelsismálastofnunar, í samtali við fréttastofu. Hann segir að brottvísun Kouranis hafi verið á ábyrgð fylgda- og heimferðardeildar Ríkislögreglustjóra en eftir því sem hann komist næst hafi heimferð hans gengið snurðulaust fyrir sig.
Reynslulausn Kouranis og brottvísun byggja á bráðabirgðalögum dómsmálaráðherra, sem heimila reynslulausn að lokinni afplánun eins þriðja refsidóms, að því gefnu að ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun liggi fyrir.
Að sögn Böðvars hefur á þriðja tug fanga verið veitt reynslulausn á grundvelli laganna frá því að þau voru samþykkt þann 1. júní síðastliðinn.
Meðal þeirra er Angjelin Sterkaj sem var sleppt úr haldi í ágúst, eftir að hafa afplánað einn þriðja sextán ára dóms fyrir aftöku í Rauðagerði árið 2021.
Brottvísun Sterkaj sætti nokkurri gagnrýni á sínum tíma, meðal annars frá Sigríði Á. Andersen þingmanni, sem sagðist ekki hafa órað fyrir því að bráðabirgðaákvæði dómsmálaráðherra myndi leysa menn úr haldi eftir svo alvarlega glæpi.
Þá sagði Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkissaksóknari, að með þessu væri verið að senda röng skilaboð til kaldrifjaðra morðingja.
Fréttin hefur verið uppfærð.