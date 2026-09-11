Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Kjartan Kjartansson skrifar 11. september 2026 13:18 Sviðin píla úr rafbyssu lögreglu í kirkjugarðinum í Keflavík eftir að lögreglumenn skutu á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni í maí. Vísir/Bjarni Nefnd um eftirlit með lögreglu telur ekki tilefni til þess að aðhafast frekar vegna þess að lögregla hafi skipað manni að eyða upptöku af því þegar kviknað í manni eftir að lögreglumenn skutu hann með rafbyssu. Lögreglan telur að myndbandið hefði verið sönnunargagn í rannsókn á málinu. Lögreglumaður skipaði vitni að því þegar eldur kviknaði í manni í kirkjugarði í Reykjanesbæ í maí að eyða myndbandsupptöku sem hann gerði á síma sínum. Vitnið sagði fjölmiðlum að hann hefði byrjað að taka upp þar sem því þótt lögreglumenn ganga hart fram gegn manninum sem var óvopnaður en með íkveikjuvökva á nærfötunum einum fata. Kviknað hefði í manninum eftir að lögreglumenn skutu hann með rafbyssu. „Þá sé ég manninn, það er bara byrjað að kvikna í honum og hann er allur í ljósum loga og það er bara, þetta var alveg rosalegt að sjá þetta og svo bara byrjar meiri og meiri eldur og hann byrjar að öskra og ég veit ekki hvað,“ sagði Ísak Berglindarson við fréttastofu 19. maí. Lögreglan á Suðurnesjum bar fyrir sig hagsmuni mannsins sem kviknaði í um ástæðu þess að lögreglumenn skipuðu Ísaki að eyða upptökunni úr síma sínum. Myndbandið sönnunargagn í málinu Nefnd um eftirlit með lögreglu hóf frumkvæðisathugun á skipunum lögreglumannanna um að Ísak eyddi myndbandinu í lok maí. Hún segir í úrskurði sem birtist í síðustu viku að lögreglan hafi ekki heimild til þess að krefjast þess að almenningur eyði upptökum af aðgerðum hennar. Hins vegar taldi nefndin ekki tilefni til að aðhafast frekar í ljósi þess að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefði þegar brugðist við. Samkvæmt embættinu hafi það verið mistök hjá lögreglumönnum að krefjast þess að upptökunni yrði eytt. Rétt hefði verið að haldleggja símann og afrita myndefnið sem sönnunargagn í málinu. Í framhaldinu hafi embættið áréttað við lögreglumenn þess að þeir hefðu ekki heimild til þess að láta fólk eyða upptökum. Miðað við túlkun embættisins sjálfs létu lögreglumennirnir því eyða sönnunargagni um hugsanlega refsivert brot eða starfshætti sem hefðu getað leitt til viðurlaga fyrir þá sjálfa. „Eftir samtal yfirmanna LSS við umrædda lögreglumenn er ljóst, að mati LSS, að fyrir þeim vakti ekkert annað en að vernda viðkvæma persónulega hagsmuni, mannlega reisn og friðhelgi einkalífs þess einstaklings sem slasaðist alvarlega í málinu,“ sagði lögreglustjórinn í svari til eftirlitsnefndarinnar. Héraðssaksóknari rannsakar aðra anga atviksins Rannsókn stendur enn yfir á atvikinu hjá héraðssaksóknara. Nefnd um eftirlit með lögreglu segist hafa aðgang að upptökum úr búkmyndavélum lögreglumanna vegna þeirrar rannsóknar. Maðurinn sjálfur, sem hlaut alvarleg brunasár á helmingi líkamans, neitaði því síðar í viðtali að hann hefði sjálfur borið eld að sér. Hann hefði hellt yfir sig eldsneyti og verið með kveikjara en eldurinn hefði kviknað þegar lögreglumenn skutu hann með rafbyssu. Lögreglan sagði manninn hafa hafa verið ógnandi, ekki farið eftir fyrirmælum og hótað að kveikja í sér. Hann hefði borið eld að sér sjálfur eftir að hann var skotinn með rafbyssunni. Ólíklegt væri að kviknað hefði í út frá rafbyssuskotinu. Lögreglan Rafbyssur Reykjanesbær Stjórnsýsla Mannréttindi Mest lesið Kourani farinn úr landi Innlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent Systir Haraldar er látin Erlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Innlent Fleiri fréttir Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi Braut reglur þegar hann minntist Steins Skera rúma fjóra milljarða af vegagerð Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Sjá meira