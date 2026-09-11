Enn þykknar upp hjá SÁÁ

Stór hluti starfsfólks á meðferðarsviði SÁÁ hefur lýst yfir vantrausti á formann samtakanna og framkvæmdastjórn þeirra. Alvarleg staða sé komin upp og kallað eftir því að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SÁÁ.
Rúmlega sextíu starfsmenn skrifa undir yfirlýsinguna en meðal þeirra eru læknar, stjórnendur, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, auk áfengis- og vímuefnaráðgjafa. RÚV greindi fyrst frá vantraustsyfirlýsingunni.
Nýverið tilkynntu Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Vík, að þær myndu láta af störfum hjá samtökunum. Þá hefur starfslokasamningur verið gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ.
Landlæknir lítur átökin innan SÁÁ og brotthvarf reyndra stjórnenda mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakanna er nú til skoðunar hjá embættinu.
Valgerður og Þóra hafa sakað stjórn SÁÁ um óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakanna sem fjármagnað er af ríkinu og sagt þau eina meginástæðu þess að þær sögðu starfi sínu lausu. Þá sagði Þóra sem hefur starfað hjá SÁÁ í áratug það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi væri á forræði félagasamtaka og lýsti yfir miklum áhyggjum af framtíð meðferðarstarfsins.
„Við köllum eftir því að aðalstjórn SÁÁ taki þegar í stað til formlegrar umfjöllunar ábyrgð formanns og framkvæmdastjórnar á þeirri atburðarás sem leitt hefur til núverandi stöðu og grípi til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru til að endurreisa traust innan samtakanna,“ segir í yfirlýsingu eftirstandandi starfsmanna SÁÁ.
„Það veldur okkur því miklum áhyggjum að sú uppbygging, samstaða og jákvæða þróun sem náðst hafði skuli nú vera í hættu. Við viljum fá að halda áfram á þeirri faglegu stefnu sem mörkuð hafði verið og byggja áfram á þeim árangri sem náðst hafði undir forystu Ragnheiðar og annarra faglegra stjórnenda.“
Starfslokasamningur var nýlega gerður við Ragnheiði, forstjóra SÁÁ, líkt og áður segir. Staðan hafi verið góð innan SÁÁ áður en atburðarás síðustu vikna hófst, að mati þeirra starfsmanna sem undirrita yfirlýsinguna.
„Við vorum stolt af þeirri uppbyggingu og framþróun sem hafði átt sér stað og ánægð með þá stefnu sem unnið var eftir undir forystu Ragnheiðar.“
Fréttin er í vinnslu.
Við undirrituð, starfsmenn SÁÁ, lýsum yfir vantrausti á formann SÁÁ og framkvæmdastjórn samtakanna.Sú alvarlega staða sem nú er komin upp innan SÁÁ verður að okkar mati ekki skýrð sem eðlilegar breytingar í stjórnun eða einstök starfsmannamál. Á skömmum tíma hafa lykilstjórnendur heilbrigðis- og meðferðarstarfs SÁÁ horfið frá störfum og fráfarandi stjórnendur lýst alvarlegum áhyggjum af afskiptum stjórnar af faglegu starfi samtakanna.Áður en þessi atburðarás hófst var staðan innan SÁÁ að okkar mati góð. Við vorum stolt af þeirri uppbyggingu og framþróun sem hafði átt sér stað og ánægð með þá stefnu sem unnið var eftir undir forystu Ragnheiðar. Nýir samningar voru mikilvægur áfangi og mikill sigur fyrir starfsemina. Með þeim opnuðust tækifæri til frekari þróunar og eflingar þjónustunnar sem starfsfólk var bæði stolt af og spennt að taka þátt í að innleiða. Starfsánægja hafði að okkar mati aldrei verið meiri og ríkur vilji var meðal starfsfólks til að halda áfram þeirri vinnu sem hafin var.Það veldur okkur því miklum áhyggjum að sú uppbygging, samstaða og jákvæða þróun sem náðst hafði skuli nú vera í hættu. Við viljum fá að halda áfram á þeirri faglegu stefnu sem mörkuð hafði verið og byggja áfram á þeim árangri sem náðst hafði undir forystu Ragnheiðar og annarra faglegra stjórnenda.Yfirlýsingar Valgerðar Rúnarsdóttur, framkvæmdastjóra lækninga, vega þungt í þessu samhengi. Þegar einn reynslumesti læknir landsins á sviði fíknimeðferðar og framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ lýsir því opinberlega að afskipti stjórnar af faglegu heilbrigðisstarfi séu óviðunandi og treystir sér ekki lengur til að starfa við þær aðstæður sem stjórn samtakanna hyggst skapa, teljum við ekki unnt að líta fram hjá því.Málið snýst því ekki eingöngu um ágreining einstaklinga. Það snýst um stjórnarhætti SÁÁ, faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfsins og framtíð þeirrar mikilvægu þjónustu sem samtökunum hefur verið treyst fyrir.Starfsfólk SÁÁ ber daglega ríka ábyrgð gagnvart sjúklingum og aðstandendum þeirra. Við störfum samkvæmt faglegum og siðferðilegum skyldum og teljum okkur því verða að bregðast við þegar ákvarðanir og stjórnarhættir kunna að ógna faglegri samfellu, starfsfriði og trausti innan samtakanna.Brottför reynslumikilla lykilstjórnenda, samhliða alvarlegum áhyggjum þeirra af afskiptum stjórnar af faglegu starfi, kallar á skýr svör. Að okkar mati hefur starfsfólki ekki verið veitt fullnægjandi skýring á því hvernig þessi staða varð til, hvar ábyrgðin liggur eða hvernig tryggja eigi faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfsins til framtíðar.Traust verður ekki endurreist með því einu að lýsa yfir að starfsemin haldi áfram. Það byggist á gagnsæi, ábyrgð, trúverðugum upplýsingum og virðingu fyrir faglegum mörkum. Að okkar mati hefur traustið nú brostið.Við köllum eftir því að aðalstjórn SÁÁ taki þegar í stað til formlegrar umfjöllunar ábyrgð formanns og framkvæmdastjórnar á þeirri atburðarás sem leitt hefur til núverandi stöðu og grípi til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru til að endurreisa traust innan samtakanna.Jafnframt teljum við nauðsynlegt að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SÁÁ. Ákvarðanir sem varða faglega starfsemi, skipulag hennar og stjórnun verða að vera teknar í eðlilegu og raunverulegu samráði við þá faglegu stjórnendur sem bera ábyrgð á þjónustunni.SÁÁ eru ekki aðeins félagasamtök. Innan samtakanna er rekin umfangsmikil heilbrigðisþjónusta fyrir viðkvæman sjúklingahóp. Þeir sem fara með stjórn samtakanna bera því ríka ábyrgð á að ákvarðanir þeirra raski hvorki faglegu sjálfstæði né öryggi og samfellu þjónustunnar eða því trausti sem starfsemin byggist á.Við lýsum ekki yfir vantrausti af léttúð. Við gerum það vegna þess að við teljum okkur bera skyldu til að standa vörð um sjúklinga okkar, samstarfsfólk, faglegt heilbrigðisstarf og framtíð SÁÁ.Við viljum sjá SÁÁ halda áfram á þeirri faglegu og framsæknu braut sem mörkuð hafði verið og byggja áfram á þeim árangri, metnaði og starfsánægju sem einkenndi starfsemina áður en núverandi staða kom upp.Traust okkar til formanns og framkvæmdastjórnar SÁÁ er brostið. Aðalstjórn verður nú að bregðast við.Undirritað:
Helga Katrín Jónsdóttir læknir
Elín Þórdís Meldal áfengis og vímuefnaráðgjafi, aðstoðarfagstjóri
Kristjana Gyða Pétursdóttir, móttökuritari
Helga Brynja áfengis og vímuefnaráðgjafanemiSandra Dögg Björnsdóttir sjúkraliðiJónína Sigrún Birgisdóttir sálfræðingurBenjamín Gíslason áfengis og vímuefnaráðgjafiAxel Wilhelm Einarsson hjúkrunarfræðingurKatrín Ella Jónsdóttir sálfræðingur,fagstjóri sálfélagslegrar meðferðarKristbjörg Kona áfengis og vímuefnaráðgjafanemiHafsteinn Sæmundsson næturvörðurEmilija Aleksandraviciene sjúkraliðiGunnhildur Óskarsdóttir sjúkraliðiEdric Jaben læknirRúna Sif Harðardóttir félagsráðgjafiKaren Birna V. Ómarsdóttir félagsráðgjafiHelga Agnes Björnsdóttir sjúkraliðiHildur Ósk Ragnarsdóttir áfengis og vímuefnaráðgjafanemiBenedikt Guðnason áfengis og vímuefnaráðgjafiSara Mjöll Vatnar Skjaldardóttir áfengis og vímuefnaráðgjafiTrausti Einarsson áfengis og vímuefnaráðgjafanemiGuðný Björg Helgadóttir hjúkrunarfræðingurHalldóra Róbertsdóttir hjúkrunarfræðinemiBryndís Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur, aðstoðarfagstjóriAel Nabetse hjúkrunarfræðingurSandra Kristín Björnsdóttir móttökuritariErla Dögg Héðinsdóttir móttökuritariSigný Sigurðardóttir sálfræðingurGunnhildur Hafþórsdóttir Blöndal hjúkrunarfræðingurOddur Sigurjónsson áfengis og vímuefnaráðgjafiJúlí Aspelund fagstjóri fræðslu og þjálfunarBaldvin Þór Þorsteinsson áfengis og vímuefnaráðgjafiNanna Björk Elvarsdóttir áfengis og vímuefnaráðgjafanemiTinna Jónsdóttir sjúkraliðiAníta Ösp læknirKatla Sigríður Gísladóttir læknanemiVilborg Þórsdóttir sjúkraliðiBirta Dís Lárusdóttir sálfræðingurJúlíus Fannar Pálsson næturvörðurSvanur Þorláksson áfengis og vímuefnaráðgjafiSteingerður Björk Pétursdóttir sjúkraliðiDagrún Þórný Marínardóttir heilbrigðisgagnafræðingurSigfríður Birna Sigmarsdóttir sjúkraliðiRósa Diljá Gísladóttir hjúkrunarfræðingurKristín Maggý Erlingsdóttir sjúkraliðiBjörn Björnsson áfengis og vímuefnaráðgjafanemiMargrét Erla Þorláksdóttir áfengis og vímuefnaráðgjafiBjarney Rós Guðmundsdóttir félagsráðgjafiÓlafur Guðmundsson læknir, fagstjóri lækningaÞóra G Þórisdóttir sjúkraliðiÓlöf Kristjánsdóttir sjúkraliðiKolbrún Brynja áfengis og vímuefnaráðgjafanemiSelja Dís Jónsdóttir áfengis og vímuefnaráðgjafanemiÁrný Inga Guðjónsdóttir sjúkraliðiGuðbjörg Drengsdóttir sjúkraliðiGuðlaug Dóra Þorsteinsdóttir sjúkraliðiRakel Sif deildarstjóri ritunar
Ninja Elín Maggadóttir áfengis og vímuefnaráðgjafanemi
Herdís Rún Tómasdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
Borghildur Hauksdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafanemi
Silja Jónsdóttir sálfræðingur
Hekla Líf Júlíusdóttir sjúkraliði
Thelma Rut Jónsdóttir sjúkraliði