Erlendur ríkisborgari lést í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli aðfaranótt 24. ágúst síðastliðinn. Þetta staðfestir lögreglan á Suðurnesjum sem telur að andlátið hafi ekki borið að með saknæmum hætti.
Málið er sagt vera enn til rannsóknar hjá lögreglu og hyggst embættið ekki veita frekari upplýsingar um það að svo stöddu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var um sjálfsvíg að ræða.
Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjall 1717, Píetasímann 552-2218 sem opinn er allan sólarhringinn, upplýsingasíma heilsugæslunnar 1700 og netspjall Heilsuveru.