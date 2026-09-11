Eigandi birtingarhúss sem bókaði auglýsingar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðasta mánuði segir að Áfram Ísland hafi ekki greitt fyrir auglýsingu í nafni hlaðvarpsins Þjóðmála. Auglýsing á RÚV hafi verið misskráð á kennitölu Áfram Íslands.
Heimildin sagði frá því í vikunni að útvarpsauglýsing gegn aðildarviðræðum á vegum hlaðvarpsins Þjóðmála sem var spiluð í Ríkisútvarpinu hafi verið skráð á kennitölu Áfram Íslands, stærstu samtaka andstæðinga aðildarviðræðna.
Kosningastjóri Áfram Íslands sagði blaðinu að hann kannaðist ekki við á samtökin hefðu greitt fyrir auglýsingu í nafni Þjóðmála. Gísli Freyr Valþórsson, eigandi Þjóðmála, sagði í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í gærmorgun að hann hefði sjálfur borgað fyrir auglýsinguna í RÚV og sömuleiðis í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu.
Benti hann á að hann hefði notað sama birtingarhús og Áfram Íslands til þess að bóka auglýsingar. Heimildin sagðist ekki hafa fengið svar frá Ratsjá Media, birtingarhúsi bæði Þjóðmála og Áfram Ísland, við fyrirspurn hennar um auglýsinguna.
Diðrik Örn Gunnarsson, eigandi Ratsjá Media, staðfestir í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis að Þjóðmál hafi borið kostnað af auglýsingum sem voru birtar í nafni hlaðvarpsins.
„Áfram Ísland greiddi ekki fyrir þær auglýsingar,“ segir í svari hans.
Auglýsingapláss Þjóðmála hafi verið hluti af stærri bókun sem Ratsjá gerði fyrir kosningar. Umfang auglýsingabirtinga Áfram Íslands hafi síðan minnkað og þá hafi Ratsjá framselt plássið til Þjóðmála.
„Við framsalið láðist hins vegar að breyta kennitölunni sem skráð var með bókuninni hjá RÚV. Um var að ræða misskráningu í samskiptum Ratsjár og auglýsingadeildar RÚV, sem varð til þess að kennitala Áfram Íslands stóð áfram við bókunina,“ segir Diðrik.
Hann fullyrðir jafnframt að Áfram Ísland hafi hvorki komið að efni auglýsingarinnar, gerð hennar né hafi samtökin greitt fyrir hana.
„Mér er ekki kunnugt um að aðrar auglýsingar annarra aðila hafi verið skráðar með þessum hætti á Áfram Ísland.“
Einar Logi Vignisson, auglýsingastjóri Ríkisútvarpsins, staðfesti við Vísi að reikningur fyrir auglýsingu Þjóðmála hafi farið á birtingarhúsið.