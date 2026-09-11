Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig

Forstöðumaður Miðstöðvar slysavarna barna segir það algengt að leita þurfi með börn á bráðamóttöku eftir að þau hafi innbyrt nikótínpúða. Börn allt að níu ára prófi að stinga slíku upp í sig.
„Það eru náttúrulega þetta sem er gegnumgangandi, það eru eitranirnar,“ segir Herdís Storgaard, hjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Miðstöðvar slysavarna barna, í Bítinu á Bylgjunni.
Stór bylgja hafi komið fyrir nokkrum árum þar sem fjöldi barna lagðist inn á sjúkrahús eftir að hafa komist í nikótínpúða. Í frétt Rúv frá 2023 segir að á þeim tíma hafi þrjú til fjögur börn á viku leitað á bráðamóttöku barna vegna nikótíneitrunar. Greint var frá því á Vísi það sama ár að leikskólabarn hefði fundið nikótínpúðadús á útisvæði leikskóla og boðið vini sínum á leikskólanum upp á „tyggjó“.
Árið 2020 sendi eitrunarmiðstöð Landspítala frá sér tilkynningu og hvatti fólk að geyma nikótínpúða þar sem börn ná ekki til.
„Fólk áttar sig ekki á því að þessi litli saklausi púði inniheldur gígantískt magn af nikótíni og öðrum efnum,“ segir Herdís.
„Það sem vakti líka athygli, sem er svolítið óvanalegt vegna þess að eitranirnar tengjast mest yngstu börnunum okkar, var að þarna voru líka krakkar, sjö, átta, níu ára að fikta.“
Til að mynda hafi börnin séð foreldra sína nota púðana og viljað prófa eitthvað sem foreldrarnir gerðu.
„Á sínum tíma þá var ég alltaf að tala um við fólk að henda ekki sígarettustubbunum út um allt því þegar að búið er að reykja og barn setur hann í munninn þá fær það eitrun,“ segir Herdís.
Nú í dag séu það frekar nikótínpúðarnir.
„Þetta er algjör martröð fyrir starfsmenn á leikskólum ef að einhver hefur verið að hanga á lóðinni um kvöldið. Af því að þetta sparkast inn í mölina og svo eru litlu börnin öll þarna niðri við jörðina og taka þetta og setja í munninn á sér.“