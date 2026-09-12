Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður Samfylkingarinnar hefur ákveðið að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Þessu greinir hann frá í færslu á Facebook en Guðmundur Árni Stefánsson tilkynnti að loknum sveitastjórnarkosningum að hann myndi hætta sem varaformaður á haustdögum.
Guðmundur Ari var fyrst kjörinn á þing í síðustu Alþingiskosningum árið 2024 en hann hafði áður setið í bæjarstjórn Seltjarnarness. Í færslunni segist hann bjóða sig fram til að leiða áframhaldandi uppbyggingu flokksins og festa hann áfram í sessi sem kjölfestu í íslenskum stjórnmálum.
„Frá því að ég var fyrst kosinn í bæjarstjórn Seltjarnarness árið 2014 hef ég lagt áherslu á klassíska jafnaðarstefnu: að allir hafi raunveruleg tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og ná árangri í lífinu,“ skrifar Guðmundur Ari en nýr varaformaður verður kosinn á flokksstjórnarfundi þann 10. október.
Guðmundur Ari bauð sig fram til formanns Samfylkingarinnar árið 2016 en beið þá lægri hlut gegn Oddnýju Harðardóttur.
Hann skrifar enn fremur í færslunni að hann trúi á sterkt íslenskt samfélag þar sem ábyrg efnahagsstjórn og kraftmikið atvinnulíf stendur undir öflugum innviðum, fjölbreyttum húsnæðismarkaði og aðgengilegu heilbrigðis- og menntakerfi.
„Til að Samfylkingin verði hin nýja kjölfesta íslenskra stjórnmála til framtíðar þurfum við að halda áfram að byggja flokkinn upp. Við þurfum að virkja meðbyrinn, efla innra starfið og virkja kraftinn í öllum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem hafa gengið til liðs við okkur. Við þurfum að efla málefnastarfið og rækta tengslin á milli þingflokksins, sveitarstjórnarfulltrúa og grasrótarinnar um land allt. Ekki aðeins til að vinna næstu kosningar, heldur til að byggja upp sterka stjórnmálahreyfingu til framtíðar.“
Jafnframt skrifar Guðmundur Ari að hann bjóði fram reynslu sína úr sveitarstjórn, Alþingi og starfi innan flokksins ásamt fagþekkingu í félagsstarfi. Á næstu vikum muni hann eiga samtöl við flokksfélög hringinn í kringum landið og kynna hugmyndar sínar.
Hlaut 59 prósent atkvæða.