Félag um vernd Seyðisfjarðar er hvergi nærri af baki dottið þrátt fyrir að Kaldvík AS hafi fengið rekstrar-og starfsleyfi í gær til fiskeldis í firðinum. Formaður segir undirskriftarsöfnun hafa sýnt fram á að meirihluti bæjarbúa vilji fara aðrar leiðir til atvinnuuppbyggingar í firðinum.
Greint var frá því í gær að Matvælastofnun og Umhverfis- og orkustofnun hefðu veitt félaginu leyfi til að ala tíu þúsund tonn af laxi í Seyðisfirði, á eldissvæðum við Sörlastaðavík, Selstaðavík og Skálanesbót. Vidar Aspehaug forstjóri Kaldvíkur segir um mikilvægan áfanga að ræða. Fiskeldið hefur reynst umdeilt en þrettán þúsund manns hafa ritað nafn sitt undir undirskriftarlista félagsins Vá um verndun fjarðar þar sem fiskeldinu er mótmælt.
„Við erum bara í algjöru áfalli, þetta er fullkomið áfall. En þetta er ekki búið. Þau komust skrefinu lengra í gær á þessum myrka degi, ellefta september en við höfum auðvitað fundið fyrir því að þetta gæti farið að gerast,“ segir Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður félagsins í samtali við Vísi. Hún segir ljóst að meirihluti íbúa sé á móti áformum Kaldvíkur.
„Þetta snýst núna ekki bara um Seyðisfjörð, þetta snýst um það að það er ekki verið að hlusta á fólk. Allir ríkisstjórnarflokkar sögðust vilja vernda Seyðisfjörð í aðdraganda kosninga. Það eina sem þarf að gera til þess er að fara að lögum og reglum í þessu landi. Stofnanir ríkisisins eru að beygja sig og bugta til að þjónka þessu fyrirtæki. Við höfum bent á þetta allt, möguleikana til að stöðva þetta en það er ekki pólitískur vilji til þess ennþá. Ég ætla að trúa því að það geti alveg breyst næstu vikurnar. Við höfum ekki gefið upp þá von. Þessi leyfi eru kæranleg.“
Benedikta bendir á að á sama tíma sé verið að landa hundrað tonnum af dauðum fiski úr eldiskvíum í Reyðarfirði út af marglyttu. Sami marglyttuvandi sé til staðar í Seyðisfirði. Þá segir hún að félagið hafi ítrekað bent á tæknilegar hindranir þess að koma sjókvíaeldi fyrir í þröngum firði, þannig hafi sem dæmi ekki verið gert ofanflóðamat vegna slysasleppinga í Seyðisfirði af opinberum aðila en Benedikta segir norskt fyrirtæki að nafni Scale Aqua sem framleiði sjókvíaeldisbúnað hafa gert matið eftir að Matvælastofnun og Húsnæðis-og mannvirkjastofnun hafi útvistað matsgerðinni til Kaldvíkur.
„Hvað kemur? Ódagsett, óundirritað áhættumat frá Scale Aqua, hagsmunaaðila í sjókvíaeldisiðnaðinum. Dúkkar þarna upp sem fullnægjandi plagg, sem gilt áhættumat vegna slysasleppinga vegna ofanflóða. Þetta snýst ekki bara um Seyðisfjörð, þetta snýst um að við sem þjóð segjum nei takk, nei takk við þessum vinnubrögðum.“
Hvert er þá næsta skref hjá ykkur?
„Þetta verður bara kært. Við erum með rosalega pappírsslóð í þessu máli eftir að hafa vaktað allar stofnanir, hvert einasta ferli og hvert einasta skref í þessu máli. Þetta stenst ekki skoðun. Það er mjög mikilvægt að það komi fram, vegna þess að við sjáum það í öllum lögum, að ef þetta fer af stað þarna þá verður mjög erfitt að stöðva þetta. Mér finnst við vera að taka mikinn séns með því að vera að hleypa svona fyrirtæki inn í fjörðinn í svona mikilli óþökk íbúa.“
Nú þegar þetta er skrifað hafa tæp tólf þúsund skrifað undir bænaskjal þar sem biðlað er til stjórnvalda að stöðva leyfisveitingu til sjókvíaeldis í Seyðisfirði.
Félag um vernd Seyðisfjarðar segja að ögurstund sé runnin upp og hefur hrundið af stað undirskriftasöfnun þar sem biðlað er til nýrrar ríkisstjórnar um að veita ekki leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Þegar hafa 3387 skrifað ritað nafn sitt á listann.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur vísað frá kæru samtakanna VÁ! – félags um vernd fjarðar og eigenda jarðarinnar Dvergasteins á hendur Matvælastofnun vegna synjunar um frest til að skila inn athugasemdum við auglýsta tillögu að rekstrarleyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði.