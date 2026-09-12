Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Smári Jökull Jónsson skrifar 12. september 2026 11:46 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Formaður SÁÁ segir að vantrautsyfirlýsing starfsmanna sé litin alvarlegum augum. Hún vill ekki tjá sig um hvort afsögn komi til greina og segist trúa að hægt sé að byggja upp traust þó staðan sé erfið. Sextíu og þrír starfsmenn SÁÁ skrifuðu undir yfirlýsingu í gær þar sem vantrausti var lýst á formann og framkvæmdastjóra samtakanna. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum og rætt við formanninn Önnu Hildi Guðmundsdóttur. Forstjóri Icelandair segir að ef af allsherjarverkfalli flugvirkja yrði myndi það hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir flugfélagið. Atkvæðagreiðsla um verkfall stendur nú yfir en henni lýkur á mánudag. Sádi Arabar hafa lokað á mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð þá en þeir höfðu aukið notkun leiðslunnar til að komast hjá lokun Hormússunds. Þá fjöllum við um fyrirhugað frumvarp atvinnuvegaráðherra um breytingar á lögum um hvalveiðar sem og fjármögnun námsgagnagerðar en skortur á námsefni í íslenskum skólum hefur verið harðlega gagnýndur. Í íþróttum heyrum við í fyrirliða nýkrýndra bikarmeistara í knattspyrnu og hitum upp fyrir bikarúrslitaleik kvenna sem fram fer í dag. Allt þetta í hádegisfréttum Bylgjunnar í beinni útsendingu á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Innlent Enn þykknar upp hjá SÁÁ Innlent „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Innlent Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Erlent Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Innlent Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Erlent Umhleypingar næstu daga Veður Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Erlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent Þrír kærðir fyrir líkamsárásir Innlent Fleiri fréttir Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Sjá meira