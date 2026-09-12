Innlent

For­maður SÁÁ bjart­sýnn og Icelandair svarar fyrir sig

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Formaður SÁÁ segir að vantrautsyfirlýsing starfsmanna sé litin alvarlegum augum. Hún vill ekki tjá sig um hvort afsögn komi til greina og segist trúa að hægt sé að byggja upp traust þó staðan sé erfið.

Sextíu og þrír starfsmenn SÁÁ skrifuðu undir yfirlýsingu í gær þar sem vantrausti var lýst á formann og framkvæmdastjóra samtakanna. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum og rætt við formanninn Önnu Hildi Guðmundsdóttur.

Forstjóri Icelandair segir að ef af allsherjarverkfalli flugvirkja yrði myndi það hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir flugfélagið. Atkvæðagreiðsla um verkfall stendur nú yfir en henni lýkur á mánudag.

Sádi Arabar hafa lokað á mikilvæga olíuleiðslu eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð þá en þeir höfðu aukið notkun leiðslunnar til að komast hjá lokun Hormússunds.

Þá fjöllum við um fyrirhugað frumvarp atvinnuvegaráðherra um breytingar á lögum um hvalveiðar sem og fjármögnun námsgagnagerðar en skortur á námsefni í íslenskum skólum hefur verið harðlega gagnýndur.

Í íþróttum heyrum við í fyrirliða nýkrýndra bikarmeistara í knattspyrnu og hitum upp fyrir bikarúrslitaleik kvenna sem fram fer í dag.

Allt þetta í hádegisfréttum Bylgjunnar í beinni útsendingu á slaginu tólf.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið