Innlent

Halda minningarstund fyrir Hönnuh

Agnar Már Másson skrifar
Hannah lést í bílslysi við Krýsuvíkurveg hinn 31. ágúst.
Hannah lést í bílslysi við Krýsuvíkurveg hinn 31. ágúst. Þjóðkirkjan

Minningar- og þakkarstundin verður haldin í Áskirkju á laugardag fyrir líf Hönnuh Jane Large sem lést í bílslysi við Krísuvíkurveg.

Hannah lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum, Arndísi Höllu Guðlaugsdóttur og Benjamín Guðmundssyni, í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi hinn 31. ágúst.

Þjóðkirkjan greinir frá því að minningar- og þakkarstundin haldin í Áskirkju laugardaginn 12. september klukkan 16.

Séra Ása Björk Ólafsdóttir muni sjá um minningarstundina sem fari fram á ensku en Hannah var frá Írlandi og búsett hér á landi. Hannah hefði orðið nítján ára síðar í mánuðinum.

Foreldrar hennar hafa lagt leið sína til landsins eftir að hún lést en þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hefði verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér.

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