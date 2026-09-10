Halda minningarstund fyrir Hönnuh Agnar Már Másson skrifar 10. september 2026 23:45 Hannah lést í bílslysi við Krýsuvíkurveg hinn 31. ágúst. Þjóðkirkjan Minningar- og þakkarstundin verður haldin í Áskirkju á laugardag fyrir líf Hönnuh Jane Large sem lést í bílslysi við Krísuvíkurveg. Hannah lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum, Arndísi Höllu Guðlaugsdóttur og Benjamín Guðmundssyni, í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi hinn 31. ágúst. Þjóðkirkjan greinir frá því að minningar- og þakkarstundin haldin í Áskirkju laugardaginn 12. september klukkan 16. Séra Ása Björk Ólafsdóttir muni sjá um minningarstundina sem fari fram á ensku en Hannah var frá Írlandi og búsett hér á landi. Hannah hefði orðið nítján ára síðar í mánuðinum. Foreldrar hennar hafa lagt leið sína til landsins eftir að hún lést en þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hefði verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi Lögreglumál Börn og uppeldi Írland Mest lesið Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Útför Steins Ármanns Innlent „Fólk er bara slegið“ Innlent Skera rúma fjóra milljarða af vegagerð Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Fæddi barn utan við verslun Elko Innlent Fleiri fréttir Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi Braut reglur þegar hann minntist Steins Skera rúma fjóra milljarða af vegagerð Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Sjá meira