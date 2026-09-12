Fékk nóg og er hættur á Facebook

Jón Frímann Jónsson sem haslað hefur sér völl með skeleggum skrifum um jarðhræringar á samfélagsmiðlinum Facebook hefur ákveðið að segja skilið við miðilinn. Hann segir fréttir af gervigreind og auglýsingasölu fyrirtækisins þar sem kynferðisofbeldi gegn börnum bregði fyrir sé um að kenna. Jón vonar að lesendur muni fylgja honum yfir á nýja samfélagsmiðla.
„Mér fannst bara vera kominn tími á þetta. Meta fyrirtækið að baki Facebook er í raun orðið alveg stjórnlaust, það tekur nákvæmlega enga ábyrgð á neinu,“ segir Jón Frímann í samtali við Vísi. Hann hefur verið einkar duglegur við að fjalla um jarðhræringar, meðal annars á Reykjanesi, á Facebook undanfarin ár. Svo mikla athygli hafa skrif hans vakið að fullyrt hefur verið í Víkurfréttum að hann sé bæði elskaður og hataður fyrir skrif sín en Jón Frímann býr á Hvammstanga og hefur haft áhuga á jarðvísindum frá þrettán ára aldri. Hann hefur lýst sér sem borgaralegum vísindamanni í faginu.
„Ef maður skoðar erlendar fréttir af rannsóknum erlendra blaðamanna þá kemur í ljós að ástandið á Meta er þannig að mér finnst ekki vera forsvaranlegt fyrir mig að vera þarna lengur,“ segir Jón Frímann. Hann segir fréttir af því að fyrirtækið hafi neitað að fjarlæga auglýsingar sem innihéldu barnaklámsefni búið til af gervigreind vera það sem hafi ýtt honum af brúninni.
Vísar hann þar meðal annars til fréttar breska ríkisútvarpsins af því að Meta hafi birt hundruð greiddra auglýsinga með gervigreindarmyndum af kynferðisofbeldi gegn börnum, þar á meðal nokkrar á Indlandi, á síðustu tíu mánuðum, samkvæmt nýrri skýrslu sem unnin var af bandarískum mannréttindasamtökum. Fyrirtækið hefur sagt að um að kenna bíræfnum aðilum sem komist framhjá síum fyrirtækisins. Tveir mánuðir eru síðan að BBC Eye greindi frá því að Instagram hefðu birt slíkt efni og að indversk stjórnvöld hefðu fyrirskipað Meta að fjarlæga allar auglýsingar og efni sem kynnti efni um kynferðisofbeldi gegn börnum.
„Fyrir utan allt þetta þá eru þeir að nota gervigreindina til að búa til einhverskonar mynd af manni, ég er ekkert voðalega hrifinn af því,“ segir Jón Frímann sem segir nítján ár að baki á miðlinum. Það muni því taka sinn tíma að venjast því að vera ekki á honum.
„En ég mun halda áfram að fylgjast með jarðhræringunum og er að reyna að beina fólki inn á Mastodon og síðan Bluesky. Þar ætla ég að halda áfram að skrifa færslur og fólk getur skilið eftir spurningar þar inni. Mastodon er svona opin útgáfa af samfélagsmiðlum, Bluesky er síðan fyrirtæki í Bandaríkjunum en þeir eru ekki með neitt svona gervigreindardót.“
Árið í ár hafi þó verið rólegt, enda meira en ár síðan gaus síðast á Reykjanesi. „Árið 2026 er bara búið að vera mjög rólegt, fyrir utan eitt eldgos sem Bárðarbunga reyndi að setja af stað en tókst ekki.“
Hann segist hafa fengið mikil viðbrögð við ákvörðuninni um að hætta. Fjöldi fólks ritar athugasemdir undir færslu hans inni á Facebook hópnum: Jarðfræði á Íslandi, virkni, framtíð og fortíð.
„Fólk virðist vera mjög hissa á þessu, ég sá einhverja könnun fyrir einhverjum árum síðan um að níutíu prósent Íslendinga væru á Facebook. Ég veit nú ekki hvernig talan er í dag en þetta er svo stór hluti af lífinu hjá morgun, sem eru ekki á því að stimpla sig svona út, en ég held að þetta sé rétt ákvörðun hjá mér.“