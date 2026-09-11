„Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Eiður Þór Árnason skrifar 11. september 2026 21:40 Helgi Magnús Gunnarsson lét af embætti vararíkissaksóknara í júní í fyrra eftir að dómsmálaráðherra reyndi að flytja hann í embætti aðstoðarríkislögreglustjóra. Vísir/Lýður Valberg Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkissaksóknari, segir ekki nóg gert til að verja embættismenn fyrir hótunum og ofbeldi. Hann telur að Mohamad Th. Jóhannesson, áður Kourani, geti komist aftur til landsins þrátt fyrir endurkomubann en efast um að hann hafi áhuga á því. „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu enda er ég kannski tilfinningalega vanþroska og fæddur vestur á fjörðum. Þannig að svona hótanir urðu nú ekki til þess að æsa upp í mér grátkirtlana. Ég er ekki alinn upp í Hafnarfirði,“ segir Helgi í þættinum Reykjavík síðdegis aðspurður hvernig honum hafi liðið í tengslum við málið en Helgi þurfti lengi að þola hótanir Mohamad. Klippa: Segir ekki nóg gert til að verja embættismenn ríkisins gegn hótunum og ofbeldi Honum hefur nú verið fylgt til Sýrlands, að sögn Fangelsismálastofnunar. Honum var veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað einn þriðja af átta ára fangelsisdómi sínum fyrir tilraun til manndráps í versluninni OK Market í Reykjavík og fjölmörg önnur brot. Hann sætir 30 ára endurkomubanni til Íslands og inn á allt Schengen-landamærasvæðið. Brottvísun Mohamads byggir á bráðabirgðalögum dómsmálaráðherra sem heimila reynslulausn að lokinni afplánun eins þriðja refsidóms. Telur að hann gæti komist aftur til Íslands „Fyrir mér hefur þetta nú verið svona tiltölulega afslappað síðan hann hafnaði inni í fangelsi. Þannig að ég hef nú ekki haft miklar áhyggjur af honum en það er gott að vita að hann fer ekki út á göturnar aftur. Hvernig sem gengur nú að tryggja að hann komi ekki aftur ef honum dytti það í hug. Ég svo sem veit nú ekki hvort það er eitthvað eftirsóknarvert fyrir hann að koma til Íslands eftir þessa síðustu lífsreynslu hans,“ segir Helgi. Hann hafi enga trú á því að „landamærin haldi“ ef Mohamad reyni einhvern tímann að snúa aftur til Íslands. Helgi ítrekar þó að hann efist að mikill áhugi sé á slíku. Helgi segir að hann hafi ekki reynt að hafa samband við sig eftir að Mohamad hóf fangelsisvistina. Hann er ekki afdráttarlaus þegar hann er spurður hvort þrjátíu ára endurkomubannið veiti honum öryggi. „Ég veit það ekki, ég verð bara að gera ráð fyrir því þangað til annað kemur í ljós. Það þýðir ekkert að vera að velta sér upp úr því. Þegar það var verið að ræða þetta fyrst, hvernig ætti að losna við hann, þá skildist mér nú að það væri ekki sjálfgefið að koma mönnum til Sýrlands því það væru ekki samningar þar á milli til að þeir tækju við sínu eigin fólki einu sinni. Ég veit ekki hvort það hefur breyst. Í fréttinni er sagt að hann hafi verið fluttur til Sýrlands. Það kom mér svolítið mikið á óvart.“ Hefur þú ekki trú á því? „Ég veit það ekki. Þetta eru upplýsingar frá stjórnvöldum, ég ætla ekki að segja að þeir séu að ljúga því en það hefur þá eitthvað breyst ef þeir hafa getað flogið með hann til Damaskus og sett hann út fyrir dyrnar. Ég veit það ekki. Það er kannski ástæða til að spyrja ríkislögreglustjóra að því hvernig það gekk fyrir sig og hvort það hafi örugglega verið þannig að hann hafi farið alla leið.“ Greint var frá því í október að yfirvöld í Sýrlandi hefðu samþykkt að taka við Mohamad yrði hann sendur þangað. Undir álagi vegna hótananna Helgi rifjar upp að hann hafi gert ýmsar ráðstafanir eftir að Mohamad fór að hóta honum og börnunum hans á sínum tíma. Hann hafi til að mynda sett upp myndavélar og komið fyrir barefli „og öðru slíku“ við dyrnar að heimilinu til að geta gripið til ef hann þyrfti á að halda. „Það kom ekki köttur upp að húsinu hjá mér eftir að þetta byrjaði án þess að ég vissi af því. Ég fylgdist alltaf með myndavélunum og þær sendu mér skilaboð þegar hreyfiskynjarinn í þeim fór í gang. Þannig að ég gat fylgst með því hvort hann kæmi heim að húsi. Þetta er álag og leiðindi en ég svaf alveg yfir þessu.“ Ekki nógu mikill diplómati fyrir Alþingi Helgi gerir athugasemd við að embættismenn sem séu að vinna fyrir fólkið í landinu fái ekki meiri vernd þegar hótanir fara að berast. Þetta eigi ekki síður við um lögreglumenn. „Þeir eiga bara að sitja uppi með það að passa fjölskylduna sína sjálfir ef þeir verða fyrir svona hótunum.“ Helgi segist ekki hafa hugsað það „alvarlega“ að reyna að komast inn á þing til að breyta kerfinu. „Er þetta ekki svoddan óttalegt vesen að vera þar og reyna að fá einhverju breytt? Ég veit ekki hvort ég hef þolinmæði í það eða nokkur þolinmæði fyrir því að vinna að því með mér, af því að ég er nú ekki svona mikill diplómati í mér.“ Reykjavík síðdegis Dómsmál Mál Mohamad Kourani Tengdar fréttir Kourani farinn úr landi Mohamad Th. Jóhannessyni, áður Kourani, hefur verið veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað einn þriðja af átta ára fangelsisdómi og honum hefur verið fylgt til Sýrlands. 11. september 2026 11:41 Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkissaksóknari, segir árið 2024 hafa verið „annus horribilis“ í lífi hans. Ekki nóg með að vera settur út í kuldann í starfi sínu heldur glímdi hann einnig við slæma sýkingu í gervilið og alvarlega kransæðastíflu. Á sama tíma lauk þó áralöngu áreiti sem Helgi þurfti að þola frá sýrlenska síbrotamanninum Mohamad Kourani. 24. nóvember 2025 11:13 Mest lesið Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Innlent Enn þykknar upp hjá SÁÁ Innlent Systir Haraldar er látin Erlent Kourani farinn úr landi Innlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Innlent Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Innlent Fleiri fréttir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi Braut reglur þegar hann minntist Steins Sjá meira