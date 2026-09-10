Karlmaður var dæmdur í skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa ráðist á fyrrverandi sambýliskonu sína, síðan hótað henni ítrekað og nálgast hana og börn hennar þrátt fyrir nálgunarbann. Hann bar á hana ásakanir um fósturmissi sem hann sagði hafa verið viljandi af hennar hálfu og hótaði að „taka tvö“ börn frá henni líkt og hann taldi konuna hafa tekið frá sér eigin börn. Einnig birti hann myndband á TikTok undir reikningi í hennar nafni þar sem hann hafði látið sviðsetja „bölvunarathöfn“ og óskað henni þar dauða og þjáningar.
Í gær dæmdi Héraðsdómur Reykjavíkur manninn til níu mánaða fangelsisvistar, þar af sex mánuði skilorðsbundna til tveggja ára, fyrir gróf og endurtekin brot gegn fyrrverandi sambýliskonu sinni og börnum hennar á tímabilinu mars til júní 2026. Lögregla sótti málið gegn manninum.
Hann játaði sök skýlaust fyrir dómi og var málið dæmt án frekari sönnunarfærslu. Við ákvörðun refsingar litu dómarar til þess að brotin væru alvarleg, viðvarandi og ágerðust þrátt fyrir ítrekuð afskipti lögreglu og gildandi nálgunarbann. Á móti vóg að maðurinn hefði engan sakaferil hér á landi og, sem fyrr segir, játaði greiðlega.
Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konuna 24. mars. Hann tók hana kverkataki, hrinti henni í jörðina og beit hana svo að hún hlaut sýnileg meiðsl.
Í kjölfarið er hann sagður hafa um margra mánaða skeið sent henni tugi tölvupósta sem innihéldu hótanir, nálgast hana á almannafæri, hringt í hana ítrekað og sett sig í samband við hana á samfélagsmiðlum þrátt fyrir að ekkert samband ætti að ríkja á milli þeirra.
Í einum tölvupósti 25. mars skrifaði hann: „Ég mun gera allt til að þér verði stútað núna veit ég að fyrir þér var ég bara hálfviti og rusl eins og mér var rústað mun ég rústa þér enn verr.“
Þann sama dag sendir hann henni SMS: „Hæ þjófur hvað er að frétta hjá þér ég er komin út en þú munt finna fyrir beiskri eftirsjá ég lofa þér því ég mun byrja í dag um nóttina vertu hrædd við allt sem þú getur þú ert einskins virði ég var þarna fyrir þig.“
Í öðrum pósti síðar í mánuðinum skrifaði hann: „Takk fyrir miðann takk fyrir allt en núna munt þú muna eftir mér, tek frá þér það sem þú elskar.“
Þá bar hann einnig á konuna ásakanir er tengdust fósturmissi sem hann fullyrti að hefðu verið viljandi af hennar hálfu. Sagðist hann ætla að „taka tvö“ börn frá henni líkt og hann taldi konuna haf tekið frá sér eigin börn.
„Þegar [þú] var að druslast og misstir fóstur eitt á eftir öðru[. Þ]að var í lagi[,] ég lofa þér að ég geri þér það sama[,] börnin þín voru tekin af mér svo ég mun líka taka tvö[. Þ]au munu ekki skila sér og þú munt kannski ekki heldur skila [...]“ segir meðal annars í pósti sem sendur var 28. mars.
„Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann ég lofa þér þetta er fyrir börnin mín,“ sagði hann einnig í öðrum pósti.
Í maí var manninum gert að sæta sex mánaða nálgunarbanni sem bannaði honum að koma nærri heimili konunnar og barna hennar, íþróttahúsi í hverfinu, auk þess sem honum var bannað að setja sig í samband við þau með nokkrum hætti.
Þrátt fyrir bannið hélt hann áfram. Hann er sagður hafa elt konuna og barn hennar að íþróttahúsi og tekið af þeim mynd sem hann birti síðan á samfélagsmiðlum. Hann hafi farið að heimili fjölskyldunnar, nálgast konuna í verslunarmiðstöð og sent henni fjölda skilaboða.
Á tímabilinu frá 31. maí til 2. júní 2026 fékk hann „óþekktan aðila“ í gegnum samskiptaforritið WhatsApp til að útbúa myndband þar sem ljósmynd af konunni var notuð við „sviðsetta athöfn sem bar einkenni álaga- eða bölvunarathafnar“, segir í dómnum.
Hann hafi látið lesa inn á myndbandið texta þar sem þess var óskað að konan yrði fyrir langvarandi og sívaxandi líkamlegum og andlegum þjáningum, veikindum, einmanaleika og dauða.
Myndbandið birti hann svo á TikTok-reikningi sem hann hafði stofnað í hennar nafni án hennar samþykkis, auk fleiri myndbanda sem sýndu ljósmyndir af henni. Í textanum sem lesinn var inn á myndbandið var þess meðal annars óskað að líkami konunnar „dey[i] hægt“, að hún „rotni í þjáningarfullri þögn“, að „einmanaleikinn drepi“ hana og að þjáning hennar „vari að eilífu“.
Þá stofnaði maðurinn einnig tilhæfulausar fjárkröfur á hana að upphæð 951 þúsund krónum og skráði hana sem greiðanda á eigin rafmagnsreikningi.
Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða konunni eina milljón króna í miskabætur, auk vaxta, og bera allan sakarkostnað málsins, þar á meðal þóknun verjanda síns og réttargæslumanns brotaþola.