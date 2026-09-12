Forstjóri Icelandair segir að ef flugvirkjar samþykki að fara í verkfall hafi það verulega alvarlegar afleiðingar fyrir félagið sem nú þegar glími við krefjandi aðstæður. Hann segir að þó samningur flugvirkja sé sex ára gamall hafi komið til hækkanir á samningstímabilinu í takt við þróun á almennum vinnumarkaði.
Atkvæðagreiðsla um ótímabundið allsherjarverkfall stendur nú yfir hjá Flugvirkjafélagi Íslands og lýkur henni á mánudag.
Óskar Einarsson formaður félagsins sagði í viðtali á Vísi í gær að flugvirkjar hafi dregist aftur úr almennri launaþróun og segir ástæðu þess að deiluaðilar séu nú staddir á þeim stað sem þeir eru, vera þá að kjarasamningur hafi verið fastur síðan 2020 og aðrir hafi fengið launahækkanir umfram flugvirkja.
Forstjóri Icelandair segir félagið vera búið að teygja sig eins langt og það geti.
„Við erum búin að leggja fram upplegg sem er í takt við það sem hefur verið að gerast á hinum almenna vinnumarkaði og í ljósi ástandsins í hagkerfinu og horfandi á háa vexti og verðbólgu að þá verðum við að sýna ábyrgð þar eins og aðrir,“ sagði Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair í hádegisfréttum Bylgjunnar.
„Það er rétt hjá Óskari að þessi samningur hefur verið við lýði síðan 2020 en það hafa komið til hækkanir á samningstímabilinu. Þannig að okkar viðsemjendur, flugvirkjar, hafa fengið hækkanir algjörlega í takt við það sem að hefur gerst á hinum almenna vinnumarkaði,“ bætir Bogi Nils við.
Bogi segir það alvarlegt ef flugvirkjar samþykkja að fara í allsherjarverkfall.
„Það er alvarlegt ef þetta verður samþykkt því að ef af verður þá fljótlega stöðvast okkar flugáætlun sem hefur verulega alvarlegar afleiðingar fyrir félagið sem er nú að glíma við krefjandi aðstæður, mjög hátt eldsneytisverð og þess háttar.“
„En okkar viðskiptavinir og farþegar verða fyrir miklum truflunum og óþægindum ef af verður. Ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi, stór og smá, og þar af leiðandi hagkerfið í heild sinni. Það eru mjög margir sem reiða sig á flugsamgöngur.“ segir Bogi.
Hann segir að vinnumarkaðsmódelið hér á landi ekki ganga til lengdar og að það spili stóra rullu í baráttu við vexti og verðbólgu. Kröfur flugvirkja séu langt umfram það sem gerist á almennum vinnumarkaði og ekki sé hægt að ganga að þeim í ljósi aðstæðna.
„Síðan er módelið þannig að það er hægt að boða verkföll þrátt fyrir að kröfurnar séu langt umfram það sem gengur og gerist og það sem að kerfið þolir.“
Flugvirkjar skoruðu á Icelandair í sumar um að hætta við áform um að flytja störf þeirra úr landi. Icelandair keypti nýlega hluta af starfsemi Play á Möltu.
Heldur þú að þetta sé að hafa einhver neikvæð áhrif á viðræðurnar?
„Ég veit það ekki en kaupin á Möltufélaginu eru kaup á 49% hlut og það eru engin árof um breytingar á viðhaldi þeirra véla sem eru að fljúga í leiðakerfi Icelandair til og frá Keflavík. Þannig að þau kaup, eins og við höfum talað um áður, snúast um að styrkja okkar innviði þannig að við getum vaxið og dafnað hér á Íslandi.“