Esjan er hvít en ekki lengi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. september 2026 13:55 Esjan gránaði í nótt. Vísir/Anton Brink Það hefur líklega ekki farið framhjá höfuðborgarbúum að Esjan er nú hvít, í fyrsta sinn í haust. Veðurfræðingur segir þó litlar líkur á að snjóinn muni festa, það stefni í hlýindi í næstu viku og þá verði hann á bak og burt. „Jú, það sést aðeins á toppnum á henni, það er nú allt og sumt,“ segir Þorsteinn V. Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands í samtali við Vísi. Hann fellst þó á að hér sé um árlegan haustboða að ræða. Á síðasta ári festi snjó fyrst í Esjunni að hausti í byrjun október og sagði veðurfræðingur við tilefnið að óvenju hlýju hausti væri um að kenna. „Það er komin smá föl í Esjuna en hún gæti horfið aftur í næstu viku, það er ekki að sjá neina snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í kortunum. Það er rigning, lægðagangur í næstu viku, djúp lægð á miðvikudaginn en svalara fyrir norðan. Það gæti gránað þar á norðurhelmingi landsins og gerir það í nótt, það er aðeins að kólna og svolítil slydda á fjallvegum fyrir norðan og á Vestfjörðum. Svo dregur úr þessu.“ Hvað varðar hita segir Þorsteinn að á höfuðborgarsvæðinu fari hann niður í þrjár til fjórar gráður á nóttina. „Á morgun fer hann alveg upp í tíu gráður. Það eru tólf gráður núna og svo hlýnar enn meira á sunnudag, verða ellefu til tólf gráður, á mánudag þrettán til fjórtán gráður.“ Það eru alltaf tímamót þegar sést í hvítt á Esjunni hvert haust.Vísir/Anton Brink Snjóþungt? Varla að mati veðurfræðings, smá snjóföl er það. Vísir/Anton Brink Esjan Veður Mest lesið Kourani farinn úr landi Innlent Systir Haraldar er látin Erlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Innlent Fleiri fréttir Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi Braut reglur þegar hann minntist Steins Skera rúma fjóra milljarða af vegagerð Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Útför Steins Ármanns Sjá meira