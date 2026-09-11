Innlent

Esjan er hvít en ekki lengi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Esjan gránaði í nótt.
Esjan gránaði í nótt. Vísir/Anton Brink

Það hefur líklega ekki farið framhjá höfuðborgarbúum að Esjan er nú hvít, í fyrsta sinn í haust. Veðurfræðingur segir þó litlar líkur á að snjóinn muni festa, það stefni í hlýindi í næstu viku og þá verði hann á bak og burt.

„Jú, það sést aðeins á toppnum á henni, það er nú allt og sumt,“ segir Þorsteinn V. Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands í samtali við Vísi. Hann fellst þó á að hér sé um árlegan haustboða að ræða. Á síðasta ári festi snjó fyrst í Esjunni að hausti í byrjun október og sagði veðurfræðingur við tilefnið að óvenju hlýju hausti væri um að kenna.

„Það er komin smá föl í Esjuna en hún gæti horfið aftur í næstu viku, það er ekki að sjá neina snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í kortunum. Það er rigning, lægðagangur í næstu viku, djúp lægð á miðvikudaginn en svalara fyrir norðan. Það gæti gránað þar á norðurhelmingi landsins og gerir það í nótt, það er aðeins að kólna og svolítil slydda á fjallvegum fyrir norðan og á Vestfjörðum. Svo dregur úr þessu.“

Hvað varðar hita segir Þorsteinn að á höfuðborgarsvæðinu fari hann niður í þrjár til fjórar gráður á nóttina. „Á morgun fer hann alveg upp í tíu gráður. Það eru tólf gráður núna og svo hlýnar enn meira á sunnudag, verða ellefu til tólf gráður, á mánudag þrettán til fjórtán gráður.“

Það eru alltaf tímamót þegar sést í hvítt á Esjunni hvert haust.Vísir/Anton Brink

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